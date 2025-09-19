Konya'da AYNA "Anadolu Göğünün İpek Mahyası" Vakıf Eserleri Sergisi Açıldı

Konya'da AYNA "Anadolu Göğünün İpek Mahyası" Vakıf Eserleri Fotoğraf ve Deneyim Sergisi Açıldı

Konya'da, Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen "Vakıf Eserleri Envanter Projesi" kapsamında düzenlenen Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf ve Deneyim Sergisi açıldı. Sergi, Depo No:4 ev sahipliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Sergide Neler Var?

Sergide, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan vakıf eserleri ile bu eserleri süsleyen çini, ahşap oyma, kalem işi ve taş işçiliği gibi yüksek tarihi ve sanatsal değere sahip parçalar yer alıyor. Fotoğraf ve kreasyonlarla ziyaretçilere vakıf kültürünün görsel bir yolculuğu sunuluyor.

Açılışta Yapılan Konuşmalar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açılışta şunları söyledi:

"Şehrimizde çok önemli vakıf eserleri var. Çok güzel fotoğraflarla ve kreasyonla Kültür Yolu kapsamında bu sergimiz açıldı. Mistik Müzik Festivali kapsamında 30 Eylül'e kadar sürecek programlarımıza vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu sergi gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacağız. Misafirlerimiz keyifli vakit geçirecekler ama asıl amacımız Mistik Müzik Festivali kapsamında Konya'nın kültürünü tüm dünya ile paylaşmak."

Konya Valisi İbrahim Akın ise sergiye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sergide Konya'nın, esasında vakıf kültürü varlıkları açısından ne kadar zengin olduğunu da görme fırsatı buluyorsunuz. Selçuklu'dan günümüze kadar gelen eserleri bu sergide görmeniz mümkün. Aslında bizim tarihimiz, kültürümüz son derece derin. Bütün vatandaşlarımızı geçmişten günümüze vakıf eserlerinin nereden nereye geldiğini görmeleri açısından bu sergiye davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından serginin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Ziyaret Bilgileri

Sergi, 30 Haziran 2026'ya kadar Depo No:4'te ziyaret edilebilecek.

Konya'da, AYNA "Anadolu Göğünün İpek Mahyası" temalı Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf ve Deneyim Sergisi açıldı.