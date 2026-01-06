Konya Ovası'nda Karsız Sezon: Hububat Tarları Don Tehlikesi

Konya Ovası'nda kar yağışı merkez yakınında yetersiz kaldı; hububat tarları zirai dona karşı savunmasız. Uzmanlar seralarda ısıtma ve arazi kontrolleri uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:31
Konya Ovası'nda karsız sezon endişesi

Konya'da bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı, şehir merkezine ve yakın tarlalara ulaşmayınca tarımsal üretimde risk ortaya çıktı. Özellikle hububat ekili arazilerde olası don olayları üreticiler için büyük tehdit oluşturuyor.

Uzman uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz bu dönemde kar yağışının önemine dikkat çekti. Kırkgöz, ilçelerde yeterli kar yağışı görüldüğünü ancak şehir merkezine yakın tarlarda yağışın yetersiz kaldığını belirterek, bu durumun ilerleyen dönemde tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Şehir merkezinde görülen yoğun sis ve düşük sıcaklıkların zaman zaman dona dönüşebildiğini vurguladı.

Çiftçilere öneriler

Kırkgöz, hava yağışlarının azaldığı dönemlerde çiftçilerin arazilerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle kar yağmayan bölgelerde açıkta bulunan hububatların yapraklarında olası zararın erken tespiti için kontrollerin önemine işaret etti ve gerekli uygulamalar için mutlaka bir ziraat mühendisine danışılması gerektiğini ifade etti.

Don zararının tespiti ve müdahale

Çok yoğun dona maruz kalan ve kök bölgesine kadar zarar gören hububatlarda kurtarma şansının sınırlı olduğunu belirten Kırkgöz, ciddi don zararı olan tarlarda sürüm ve sonraki dönemde yeşil mahsul ekiminin gerekebileceğini söyledi. Konya bölgesinde açık alan tarımının yanı sıra sınırlı sera üretimi de yapıldığını, serada ısıtma imkanı olan üreticilerin bu dönemde sınırlı da olsa yetiştiricilik yapabileceğini ekledi.

Kar örtüsünün koruyucu etkisi

Kırkgöz, kar yağmadığı ve hava sıcaklıkları eksi 5 ile 10’ların altına düştüğü dönemlerde rüzgarla birleşen soğukların hububatları ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti. Ancak kar yağdıktan sonra oluşan kar örtüsünün mahsülü dona karşı koruduğunu vurguladı.

Sonuç: Konya Ovası'nda kar eksikliği hububat üretimini risk altına alıyor. Çiftçilerin arazi kontrollerini sıklaştırması, ciddi zarar belirlenirse ziraat mühendisleri ile koordineli hareket ederek gerekli önlemleri alması gerekiyor.

