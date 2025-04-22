Konyalı Öğrenciler Helikopter Görme Hayalini Gerçekleştirdi

Konyalı Öğrenciler Havacılıkla Buluştu

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Ereğli ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine unutulmaz bir deneyim sundu. Çayhan Mahallesi'nde bulunan Çayhan Rahime ve Kadir Özer Ortaokulu ile Çayhan Hatice ve Rasim Özer İlkokulu öğrencileri, askeri birliklerde kullanılan bir helikopteri yakından görebilmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Teşekkür

Yazılan mektuplar karşılıksız kalmadı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, öğrencilerin okulda olduğu bir zamanda, bir helikopter ile alanda gösteri uçuşu düzenledi. Pilotlar, ardından öğrencilerle bir araya gelip, onlara havacılık temalı hediyeler takdim etti.

Öğrencilere Destek ve İlham

İlginç buluşmanın unutulmaz anlarını paylaşan Hava Pilot Binbaşı, 17 öğrencinin heyecanla yazdıkları mektuplar doğrultusunda Hava Kuvvetleri’nin organizasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Hava Pilot Binbaşı, “Bu vesileyle çocuklarla buluştuk. Onlar için örnek olabilmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayabilmek için geldik.” ifadelerini kullandı.

Havacılığın Gözbebeği Olmak

Okul Müdürü Bayram Tunçer, yürekten yaşanan bu deneyim için Milli Savunma Bakanlığına teşekkür etti. Çocukların helikopter görme heyecanının her çocuğun hayali olduğunu belirten Tunçer, “Bir çocuğun kalbine vatan ve millet sevgisini somut şekilde aşılayabiliyorsak, bu ömür boyunca unutulmayacaktır.” dedi.

Öğrencilerin Mutluluğu

Öğrencilerden Hümeyra Kale, mektubunu hatıra kalması için yazdığını, böyle bir karşılık bulmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Diğer bir öğrenci Zübeyde Ecrin Taştepe ise “Mektubumuzda pilot abilerimize helikopter görme isteğimizi belirttik. Pilot olmak istememin bu deneyimle daha da arttığını söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Ereğli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir helikopteri yakından görme isteğini gerçekleştirdi. Çayhan Mahallesi'ndeki Çayhan Rahime ve Kadir Özer Ortaokulu ile Çayhan Hatice ve Rasim Özer İlkokulu öğrencileri, okullarının üzerinde uçan helikopteri selamladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Ereğli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir helikopteri yakından görme isteğini gerçekleştirdi. Çayhan Mahallesi'ndeki Çayhan Rahime ve Kadir Özer Ortaokulu ile Çayhan Hatice ve Rasim Özer İlkokulu öğrencileri, okullarının üzerinde uçan helikopteri selamladı.