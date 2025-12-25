Körfez'de Riskli Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucu riskli yapı olduğu tespit edilen binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Yasal işlemleri tamamlanan binada, yıkım öncesinde ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, PTT şubesi, Cahit Zarifoğlu Bilgievi ve Mahalle Muhtarlığı'nın bulunduğu yapı, iş makineleri eşliğinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Emniyet ve koordinasyon sağlandı

Yıkım sırasında çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım çalışması, belediye ekiplerinin koordinasyonunda başarıyla tamamlandı.

KÖRFEZ BELEDİYESİ, FATİH MAHALLESİ'NDE BULUNAN VE YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA RİSKLİ YAPI OLDUĞU TESPİT EDİLEN KAMU BİNASININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.