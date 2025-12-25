DOLAR
Körfez'de Riskli Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde riskli yapı tespit edilen binayı geniş güvenlik önlemleriyle ve kontrollü şekilde yıktı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:41
Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucu riskli yapı olduğu tespit edilen binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Yasal işlemleri tamamlanan binada, yıkım öncesinde ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, PTT şubesi, Cahit Zarifoğlu Bilgievi ve Mahalle Muhtarlığı'nın bulunduğu yapı, iş makineleri eşliğinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Emniyet ve koordinasyon sağlandı

Yıkım sırasında çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım çalışması, belediye ekiplerinin koordinasyonunda başarıyla tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

