KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

KOSGEB tarafından sunulan Girişimci Destek Programı, iş kurmak veya mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen girişimciler için büyük bir fırsat sunuyor. Yılın sonuna yaklaşırken, toplam 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanacağı açıklandı.

Başvuru Süreci

Girişimcilerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için başvuruların 1 Aralık itibarıyla başladığı ve son tarihinin 31 Aralık olduğu belirtildi. Faizsiz ve 36 ay geri ödemesiz kredi fırsatı, KOBİ’lerin iş geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

KOSGEB Destek Limitleri Arttırıldı

KOSGEB, girişimcilerin daha büyük projeler gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla Girişimci Destek Programı kapsamındaki üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye yükseltti. Böylece, girişimciler için iş büyütme imkânları da genişledi.

Özel Destek Grupları

Alınan yeni karar doğrultusunda, gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları gibi özel gruplara ek 150 bin TL destek sağlanacak.

KOSGEB Kredisi Nasıl Kullanılır?

Girişimciler, %80 destek oranıyla 1,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli kredi alarak, işletmelerinin ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat alımları, yazılım giderleri ve eğitim gibi birçok alanda bu kredilerden faydalanabilecekler.

Kimler KOSGEB Desteklerinden Yararlanabilir?

İş Geliştirme Desteği, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama gibi birçok sektörde faaliyet gösteren girişimcilere sunulmaktadır. Destekten yararlanmak için;

Girişimcinin işletme kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmemiş olmalıdır,

geçmemiş olmalıdır, İş geliştirme desteği için başvuru süresinin 3 yıl içinde olması gerekmektedir,

olması gerekmektedir, KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak şarttır.

Başvurular, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve alınan kredilerin geri ödemesi 36 ay sonra başlayacaktır.