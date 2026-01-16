KOSKİ'nin En Büyük Yatırımı: Konya Merkez Atıksu Kapasitesi 400 Bin Metreküpe Çıkıyor

KOSKİ, Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ile günlük kapasiteyi 200 binden 400 bin metreküpe çıkaracak; Dünya Bankası ve İller Bankası destekli sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:43
KOSKİ tarihinin en büyük yatırımı için danışman firma ile sözleşme imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevresel sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının verimli kullanımı hedefiyle Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve 2. Aşama İnşaatı Projesi için müşavir firmayla danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Proje, Dünya Bankası ve İller Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Projeyle Konya'da atıksu yönetiminin verimliliğinin artırılması ve su döngüselliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sürdürülebilirlik odağında yürütülecek yatırım, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede stratejik bir rol üstlenecek.

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir proje hakkında, "Yalnızca altyapıyı güçlendiren değil, çevreyi koruyan ve geleceğe yatırım yapan projeleri de hayata geçiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Merkezdeki tesisimizin yanı sıra ilçelerimizde de atıksu arıtma tesisleriyle doğaya verilen yükü en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, KOSKİ tarihinin en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Öte yandan tarımsal suyun elde edilebilmesi için gerekli tesislerinden bir tanesinin ilk etabı tamamlanmış olacak" dedi.

Kapasite artışı: 200 binden 400 bin metreküpe

Proje kapsamında merkezde hizmet veren mevcut atıksu arıtma tesisinin günlük kapasitesi 200 bin metreküpten 400 bin metreküpe çıkarılacak. Bu artış, artan nüfus ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Konya'nın uzun vadeli atıksu arıtma ihtiyacını güvence altına alacak.

Finansman ve süreç

Proje, Dünya Bankası ve İller Bankası desteğiyle finanse edilecek. KOSKİ ile müşavir firma arasındaki danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, yapım ihale süreci devam ediyor.

