Kosova'nın Yeni Dijital Dergisi 'Genç Kalemler' Yayın Hayatına Başladı

Kosova'nın Dijital Dergisi 'Genç Kalemler' Yayınlandı

Kosova Türk Gençleri Platformu (KOTGEP) tarafından hayata geçirilen Türkçe dijital dergi "Genç Kalemler", okuyucularla buluştu.

Derginin Amacı ve İçeriği

KOTGEP'in yaptığı açıklamada, bu derginin Kosovalı Türk gençlerinin özverili çalışmalarıyla oluşturulduğu belirtildi. Genç Kalemler, Kosova'daki Türk kimliğini korumayı ve Türkçe ile Türk edebiyatını dijital ortamda canlı tutmayı hedefliyor.

Genç Yazarların Eseri

Dergi, genç yazarların yazdığı güncel olaylar, kültürel içerikler ve röportajlar gibi çeşitli konuları barındırıyor. Genç Kalemler, Kosova’daki Türk gençliğinin sesi olma misyonunu üstleniyor.

Ücretsiz Erişim

Kosova'da Türk kültür mirasının korunması ilkesini benimseyen dergi, internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Türk nüfus sayımı sonuçlarına göre, 2011 yılında Kosova’da 18,738 Türk vatandaşı yaşıyor. Bu sayı, Kosova Türklerinin Türk kimliğini yaşatmak için tarih boyunca sürdürdükleri dergi ve gazetecilik faaliyetlerinin önemini bir kez daha vurguluyor.