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Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Kovalar, maddi konuları ve iş hayatını ciddiye almalı. 13 Mart’tan itibaren maddi akış artacak. Kariyer ve sosyal ilişkilerde dikkatli olmalılar.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 19:51
Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Kovalar ve Yükselen burcu Kovalar

Mine Ölmez: Kovalar, maddi konuları ve iş hayatını ciddi bir şekilde ele almalıdır. Satürn, kovaların para evinden geçiyor ve bu durum, para konularını ciddiye almanın zamanı geldiğini gösteriyor. Kovaların, harcamalarını kısmaları ve hak ettikleri parayı almaları gerekiyor. Resmi paralarla ilgili çok şanslılar. Örneğin, devletten alacakları bir maaş veya bir miras gibi.

13 Mart ve Sonrası

Özellikle 13 Mart günü, maddi konuları ciddiye alan kovalar için çok şanslı olacak. Şu an belki maddi olarak daralıyor olabilirler, ancak 13 Mart'ta Venüs'ün balığa geçmesiyle beraber güzel bir akış gerçekleşecek. Bu süre zarfında, paranızı hak ettiğiniz gibi kazanma çabasına düşmelisiniz.

Kariyer ve Sosyal İlişkiler

Perşembe ve cuma günleri, patronlarınız ve ailenizle ilgili konularda tutarsız durumlarla veya biraz duygusal şeylerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer hayatınızın gidişatıyla ilgili bir önlem almak zorunda olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Eğer ortak işler yapan biriyseniz veya kendi işinin başında tek başına durup insanları organize eden biriyseniz, para kaçağı olduğunu düşünüp kariyer hayatınızda yeni bir oluşum içerisine girebilirsiniz.

Arkadaşlık İlişkileri ve aşk hayatı

Hafta sonu boyunca, arkadaşlık ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizde bazı insanlarla atışma ve kapışma ihtimaliniz son derece yüksek. Kovalar, kinci insanlar değildir ve genellikle hayata olumlu bakarlar. Ancak, Plüton'un kovaya geçmesiyle beraber, 2023'ten beri biraz cimri ve kinci olmuş olabilirler. Artık kendilerine yapılanları kolay kolay affetmiyorlar. Aşk hayatlarında dış görünüşlerinde güzellik parlayış olumlu gelişmeler devam ederken, Mars'ın hala kova burcunda olduğunu unutmayın. Bu durum, sizi dövüştürebilir, kavga ettirebilir, sinirli hale getirebilir. Kemik kırılmaları veya ateşli hastalıklarla ilgili de biraz dikkat etmeniz gerekebilir.

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