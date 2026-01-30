AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 2026 Her Alanda 'Reform Yılı' Olacak

KÜTAHYA (İHA) – AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda 2026 yılına dair hedefleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Başarı, takip ve toplumun talepleri

Akbaşoğlu, Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı zorluklara rağmen kaydedilen başarılara vurgu yaparak toplumun tüm kesimlerinin taleplerinin yakından takip edildiğini söyledi. Hangi alana bakılırsa bakılsın muazzam başarı hikayeleri bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, eksikliklerin de farkında olduklarını vurguladı.

Emekliler, esnaf, ticaret erbabı, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm alanlarda politikaların belirlendiğini, bu politikaların sürdürüldüğünü, güncellendiğini ve yenilendiğini ifade etti.

Pandemi süreci ve ekonomik etkileri

Akbaşoğlu, küresel pandemi sürecinin üretim, lojistik ve günlük yaşamı kökten değiştirdiğini anımsattı. 2020 yılında başlayan sürecin 3–4 yıl boyunca etkili olduğunu belirterek, devletin vatandaşın yanında olduğunu ve kısa çalışma ödenekleriyle esnaf ve işçilerin desteklendiğini söyledi.

Akbaşoğlu, dünyanın en önemli, en güzel genel sağlık sigortası kapsamında tüm vatandaşların ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandığını vurguladı.

Deprem sonrası toparlanma ve yapılanlar

Pandemi sonrası Türkiye’nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Akbaşoğlu, 12 saat arayla 7’nin üzerinde iki bağımsız deprem yaşandığını ve bunun 11 ilde 15 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini söyledi. Yaklaşık 850 bine yakın bağımsız bölümün olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Deprem sonrası verilen sözlerin tutulduğunu belirten Akbaşoğlu, 27 Aralık 2025 tarihinde 455 bininci konutun anahtarının hak sahiplerine teslim edildiğini anımsattı ve bunun milletin güvenini perçinlediğini ifade etti: Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Ekonomi, reformlar ve gençlik destekleri

Akbaşoğlu, ekonomide hâlâ giderilmesi gereken eksiklikler olduğunu ancak bu eksiklikleri tamamlayacak iradenin kendilerinde olduğunu söyledi. Emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve ekonomi koordinasyon kurulunda önlemler paketlerinin değerlendirildiğini açıkladı.

2026 yılı her alanda reform yılı olacak diyen Akbaşoğlu, ilgili kurulların büyük bir koordinasyon içinde çalıştığını ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Cumhur İttifakı ile 86 milyon vatandaşın duası ve desteğiyle daha güzel neticelere ulaşılacağını belirtti.

Gençlere yönelik desteklerde artış olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, lisans öğrencilerine 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin liraya, doktora öğrencilerine ise 12 bin liraya çıkarılan destekleri ve gelir artırıcı önlemlerle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmaları hatırlattı.

Konuşmasını teşkilat mensuplarına teşekkür ederek tamamlayan Akbaşoğlu, Türkiye ve Kütahya'nın geleceğine ilişkin güçlü mesajlar verip Durmak yok, yola devam dedi.

GENEL