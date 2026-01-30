Adana'da Sel: Vatandaş Hastane Duvarından Geçti

Adana'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı; bir vatandaş Yüreğir Devlet Hastanesi duvarına tırmanıp karşıya geçti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:40
Adana’da dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak göle döndü; su baskınları meydana geldi.

Dalgıç polisler trafiği açtı

Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kalırken, trafik durma noktasına geldi. Yüreğir Devlet Hastanesi önünde görevli dalgıç polisler, sürücülere yardım ederek tıkanan trafiğin açılması için çabaladı.

Hastane duvarına tırmanarak karşıya geçti

Yüreğir Devlet Hastanesi çevresinde kaldırım ve yolun tamamen suyla kaplanması üzerine bir vatandaş, demir korkuluklu hastane çevre duvarına tırmanarak duvar üzerinde yürüyüp karşıya geçti. O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Ekiplerin kent genelinde su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

