Nevşehir'de Tilki Bahçeye Girip Onlarca Tavuğu Telef Etti

Güvenlik kamerası saldırı anlarını kaydetti

Nevşehir'in Merkez ilçeye bağlı Sulusaray kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaşanan olayda, bir evin bahçesine giren tilki, bahçedeki tavuklara saldırdı.

Olay, Savaş Pişkin'e ait evin bahçesinde gerçekleşti. Tilki kısa sürede onlarca tavuğu telef etti ve bahçede kalan diğer tavukları da yakalamaya çalıştı.

Tilkinin bahçeye girişi, tavuklara saldırısı ve bir süre bahçede dolaşması, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tilkinin herhangi bir engelle karşılaşmadan bahçeye girdiği ve uzun süre kaldığı görülüyor.

Olay, bölge sakinleri ve hayvan sahipleri arasında tedirginlik yarattı; görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SULUSARAY KASABASINDA GÜNDÜZ SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN BİR TİLKİ, BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ ONLARCA TAVUĞU TELEF ETTİ.