Nevşehir'de Tilki Bahçeye Girip Onlarca Tavuğu Telef Etti

Nevşehir Sulusaray'da bir tilki, Savaş Pişkin'e ait bahçeye girip onlarca tavuğu telef etti; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:54
Nevşehir'de Tilki Bahçeye Girip Onlarca Tavuğu Telef Etti

Nevşehir'de Tilki Bahçeye Girip Onlarca Tavuğu Telef Etti

Güvenlik kamerası saldırı anlarını kaydetti

Nevşehir'in Merkez ilçeye bağlı Sulusaray kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaşanan olayda, bir evin bahçesine giren tilki, bahçedeki tavuklara saldırdı.

Olay, Savaş Pişkin'e ait evin bahçesinde gerçekleşti. Tilki kısa sürede onlarca tavuğu telef etti ve bahçede kalan diğer tavukları da yakalamaya çalıştı.

Tilkinin bahçeye girişi, tavuklara saldırısı ve bir süre bahçede dolaşması, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tilkinin herhangi bir engelle karşılaşmadan bahçeye girdiği ve uzun süre kaldığı görülüyor.

Olay, bölge sakinleri ve hayvan sahipleri arasında tedirginlik yarattı; görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SULUSARAY KASABASINDA GÜNDÜZ SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN...

NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SULUSARAY KASABASINDA GÜNDÜZ SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN BİR TİLKİ, BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ ONLARCA TAVUĞU TELEF ETTİ.

NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SULUSARAY KASABASINDA GÜNDÜZ SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GİREN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Valisi Mehmet Makas’tan Neriman Çilingir Huzurevi Ziyareti
2
Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
3
Düzce'den Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu'na seçildi
4
Düzce'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirildi — Vali Mehmet Makas Başkanlığında Toplantı
5
Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale
6
Başiskele’de üstyapı çalışmaları hızlandı
7
Gaziantep'te En Genç ve En Yaşlı Oda Başkanlarından Seçim Zaferi Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları