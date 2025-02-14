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Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Kozan'da tarımın canlanması için başlatılan proje kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:01
Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım sektörünün canlanması adına yeni bir destek programı başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destekler çerçevesinde, 145 çiftçiye yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bu projenin amacı, atıl arazilerin değerlendirilmesi ve tarımın gelişmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Hibe Destekli Tohum Dağıtımı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin önemine değinerek; "Ülkemizin tarımsal üretimde daha da güçlenmesi için çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz. 

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Bu proje de bu kapsamda hayata geçirildi. Yüzde 75 hibeyle verilen ayçiçeği tohumları, üreticilerimizin yüzünü güldürecektir. Üretmek sizden, destek bizden diyerek, çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise projenin bölgedeki tarım ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Ekilmeyen toprak kalmasın, üreticimiz de ülkemiz de kazansın" ifadelerini kullandı. Bu proje, tarıma yatırım yapmayı teşvik etmenin yanı sıra çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmeyi de hedefliyor.

Bölgenin iklim koşullarına uygun ve yüksek verimli bir ürün olan ayçiçeği sayesinde çiftçinin gelirinin artması amaçlanıyor.

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