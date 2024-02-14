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Türkiye’de günlük 200 dolara çalışacak eleman bulamıyorlar! Uzak Doğu’dan işçi transfer ediyorlar

Türkiye’de işsizlik ve hayat pahalılığı sorunları devam ediyor. Ancak bazı mesleklerde durum tam tersi. Bazı mesleklerde işçi bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu yüzden bazı işverenler Uzak Doğu’dan işçi getirmeye başladı. Üstelik günde 200 dolar ödeyerek!

Yayın Tarihi: 14.02.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:34
Türkiye’de günlük 200 dolara çalışacak eleman bulamıyorlar! Uzak Doğu’dan işçi transfer ediyorlar

Türkiye’de 3 milyon işsiz var günde 200 dolara çalışacak eleman yok! Uzak Doğu’dan işçi alımına yönelildi

Türkiye'nin karşılaştığı işsizlik ve hayat pahalılığı gibi iki önemli sorunla başa çıkma çabaları devam ediyor. Bu sorunlardan biri de kaynakçılar arasında yaşanan işçi sıkıntısı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in ifadesine göre, kaynakçıların yüksek ücret talepleri nedeniyle iş bulunamıyor ve bu durum Uzak Doğu'dan kaynakçıların ithal edilmesine yol açıyor

işçi.

Kaynakçılar 200 Dolar İstiyor

Avdagiç, kaynakçıların günlük 200 dolar gibi yüksek ücret talep ettiğini ve bu yüzden Uzak Doğu ülkelerinden kaynakçı getirildiğini söyledi. Avdagiç, “Kaynakçılar 200 dolar istiyor. Biz de Uzak Doğu’dan kaynakçı getiriyoruz. Bu durum hem işverenler hem de işçiler için sürdürülebilir değil. Kaynakçılar makul ücret istemeli, işverenler de kaynakçıları iyi şartlarda çalıştırmalı” dedi.

Türkiye’de 3 Milyon İşsiz Genç Var

Avdagiç, Türkiye’de işsiz olan 3 milyon gencin mesleki eğitim alması ve iş dünyasına katılması gerektiğini de belirtti. Avdagiç, “Türkiye’de 3 milyon işsiz genç var. Bu gençlerin mesleki eğitim alması ve iş hayatına kazandırılması lazım. Kaynakçılık gibi mesleklerde işçi sıkıntısı yaşanmaması için gençlere bu meslekleri sevdirmeliyiz. Gençlerimiz işsiz kalmamalı, üretimde yer almalı” diye konuştu.

Enflasyon ve Kredi Faizleri Düşmeli

Avdagiç, enflasyonun düşürülmesi ve kredi faizlerinin geriye düşmesinin bu süreçte önemli olduğunu da ifade etti. Avdagiç, “Enflasyon ve kredi faizleri yüksek olduğu sürece iş dünyası zorlanır. Enflasyonu düşürmek ve kredi faizlerini azaltmak için çalışmalıyız. Bu sayede hem işverenler hem de işçiler rahatlar. Hem üretim hem de tüketim artar” dedi.

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