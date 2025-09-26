Ankara Kültür Yolu'nda Vivaldi Oda Müziği Sonatları

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde klasik eserler seslendi

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Antonio Vivaldi Torino Üniversitesi Ulusal Kütüphanesi'nin Oda Müziği Sonatları' adlı konser sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve programda Antonio Vivaldi'nin klasik eserlerinden oluşan bir dinleti yer aldı.

Konsere katılım ücretsiz oldu; törene İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile çok sayıda dinleyici iştirak etti.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Antonio Vivaldi Torino Üniversitesi Ulusal Kütüphanesi'nin Oda Müziği Sonatları" konseri verildi.