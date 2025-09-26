Ankara Kültür Yolu'nda Vivaldi Oda Müziği Sonatları

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Antonio Vivaldi'nin Torino Üniversitesi Ulusal Kütüphanesi oda müziği sonatları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz sunuldu; Giorgio Marrapodi katıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:08
Ankara Kültür Yolu'nda Vivaldi Oda Müziği Sonatları

Ankara Kültür Yolu'nda Vivaldi Oda Müziği Sonatları

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde klasik eserler seslendi

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Antonio Vivaldi Torino Üniversitesi Ulusal Kütüphanesi'nin Oda Müziği Sonatları' adlı konser sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve programda Antonio Vivaldi'nin klasik eserlerinden oluşan bir dinleti yer aldı.

Konsere katılım ücretsiz oldu; törene İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile çok sayıda dinleyici iştirak etti.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda...

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Antonio Vivaldi Torino Üniversitesi Ulusal Kütüphanesi'nin Oda Müziği Sonatları" konseri verildi.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda...

