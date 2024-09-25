KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), personel alımları kapsamında teknisyen pozisyonu için yeni bir ilan yayımladı. 25 Eylül 2024 tarihinde duyurulan bu alımda, 50 kişilik boş kadro için başvurular kabul edilecek. Banka, eksikliği gidermek amacıyla Banknot Matbaası ve Yapı ve Tedarik İşleri Genel Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere teknisyen alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci Ekim ayı içinde yapılacak olup adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Merkez Bankası'nın teknisyen alımıyla ilgili başvuru şartları, kadro bilgisi ve başvuru tarihleri haberimizin devamında yer alıyor.

TEKNİSYEN ALIMI KADRO BİLGİSİ

Merkez Bankası, 2024 yılı personel alımı kapsamında 50 kişilik bir kadro açtığını duyurdu. Bu alım, tam zamanlı ve sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek. Kadro dağılımı ise şu şekilde:

Ankara Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü: 30 kişi

30 kişi İstanbul Yapı ve Tedarik İşleri Genel Müdürlüğü: 20 kişi

Bu kadrolar için başvuran adaylar, belirtilen birimlerde teknisyen olarak görevlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Merkez Bankası teknisyen alımı için başvuracak adaylardan çeşitli şartlar isteniyor. Bu şartlar, genel şartlar, eğitim şartı ve KPSS puan şartı olarak üç ana başlıkta toplanmıştır.

GENEL ŞARTLAR

Teknisyen pozisyonu için başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlikle ilişiği olmamak.

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

KPSS PUAN ŞARTI

Merkez Bankası teknisyen alımında adaylardan 2022 veya 2024 KPSS sınav sonuçlarına göre en az 50 KPSS Puanı istenmektedir. KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış adaylar başvuru yapmaya hak kazanacak. Bu kapsamda, 2022 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS sınavlarına giren ve gerekli puanı almış olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

EĞİTİM ŞARTI

Teknisyen pozisyonuna başvuracak adayların belirli eğitim alanlarında mezun olmaları gerekmektedir. İlgili eğitim şartları ise şu şekildedir:

Ortaöğretim Düzeyi: Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Bilişim Teknolojileri, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Bilişim Teknolojileri, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak. Yükseköğretim Düzeyi: Ortaöğretim sonrası iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurtdışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmış yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Bu şartlara sahip adaylar, belirtilen kadrolara başvuruda bulunabileceklerdir.

YAŞ ŞARTI NEDİR?

Merkez Bankası teknisyen alımı başvurusunda yaş şartı da aranmaktadır. Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir. Adayların başvuruda bulunabilmesi için 32 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacaktır. Ayrıca başvuranların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Merkez Bankası’nın personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar için başvuru süreci Ekim 2024 tarihinde başlayacak. Başvurular yalnızca Merkez Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Başvuru için ayrılan süre 1 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasındadır. Adaylar bu tarihler arasında başvurularını tamamlamalıdır. Fiziksel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecek, sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinde yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde eksik ya da hatalı bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

MERKEZ BANKASI’NIN TEKNİSYEN ALIMI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ ADIMLARI

Başvuru Tarihleri: 1 - 15 Ekim 2024 Başvuru Yeri: Merkez Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru Şartları: 2022 veya 2024 KPSS’den en az 50 puan almış olmak, ilgili eğitim ve yaş şartlarını taşımak. Başvuru Süreci: Elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve 15 günlük başvuru süresi sonunda başvurular değerlendirilecektir.

Merkez Bankası teknisyen alımı ilanı, kamu personeli adayları için büyük bir fırsat sunuyor. 50 kişilik kadro için başvuru süreci Ekim ayı içinde başlıyor. KPSS puanı, eğitim ve yaş şartlarını karşılayan adaylar, yalnızca elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilirler. Ankara ve İstanbul’da yapılacak olan bu personel alımına başvurmak isteyenler, Merkez Bankası’nın resmi web sitesi üzerinden başvuru sürecini takip edebilirler.