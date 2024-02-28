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KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 40 sözleşmeli personel alımı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ilan yayımladı. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 4/B sözleşmeli statüsünde gerçekleştirilecek. Farklı alanlarda istihdam edilecek personel için başvurular devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:47
KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

MGM 40 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Süreci Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve diğer detaylar haberimizde.

personel alımı

MGM PERSONEL ALIM BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

MGM sözleşmeli personel alımı için başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde elektronik ortamda yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/meteoroloji-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden gerekli bilgi ve belgeleri doldurarak başvurularını tamamlayacaklar. Elektronik ortam dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

MGM PERSONEL ALIM SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MGM sözleşmeli personel alımı için son başvuru tarihi 8 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

MGM PERSONEL ALIM KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

MGM 40 sözleşmeli personel alımı, farklı alanlarda ve şehirlerde yapılacak. Kontenjan dağılımı şu şekilde:

2 Tekniker (Elektrik ve Elektronik): Ankara

38 Mühendis (2 Matematik, 4 Bilgisayar, 3 Elektrik ve Elektronik, 1 Makine, 1 Harita, 1 Gıda, 25 Meteoroloji): Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Samsun, Van, Diyarbakır, Konya, Trabzon, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Muğla, Mersin, Kocaeli, Çanakkale, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Ağrı, Kars, Şanlıurfa

MGM PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MGM sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Bunun yanında, özel olarak şu şartlar aranıyor:

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

2022 yılında yapılan KPSS’den lisans için P3, ön lisans için P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak

Alımların alanına göre lisans veya ön lisans seviyesinde ilgili alanlardan mezun olmuş olmak

TIKLA BAŞVUR

MGM sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? MGM sözleşmeli personel alımı için son başvuru tarihi 8 Mart 2024’tür.

MGM sözleşmeli personel alımı başvuru adresi nedir? MGM sözleşmeli personel alımı için başvuru adresi BURAYAtıklayın

MGM sözleşmeli personel alımı KPSS şartı nedir? MGM sözleşmeli personel alımı için KPSS şartı, lisans için P3, ön lisans için P93 puan türünden en az 50 puan almış olmaktır.

MGM sözleşmeli personel alımı hangi şehirlerde yapılacak? MGM sözleşmeli personel alımı, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Samsun, Van, Diyarbakır, Konya, Trabzon, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Muğla, Mersin, Kocaeli, Çanakkale, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Ağrı, Kars, Şanlıurfa gibi 25 farklı şehirde yapılacak.

MGM sözleşmeli personel alımı eğitim şartı nedir? MGM sözleşmeli personel alımı için eğitim şartı, alımların alanına göre lisans veya ön lisans seviyesinde ilgili alanlardan mezun olmuş olmaktır.

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