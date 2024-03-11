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KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu

Kamuya yeni personel alımı için haber geldi. Personel alımına katılabilecek adayların 60 puan almış olması yeterli. Başvuru kılavuzundaki diğer detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 07:45
KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu

Erzurum Teknik üniversitesi Rektörlüğü 2022 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak. Yapılacak alımın detaylarını Rektörlük başvuracak adayların erişimine sundu.

Başvuru Şartları

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirtilen genel şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak

-T.C. vatandaşı olmak, askerlikle ilişiği olmamak

-2022-KPSS’den ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak.

Başvuru için Gerekli Nitelikler

Başvuru için özel nitelikler aranmaktadır. Genel şartları taşıyan adayların aşağıdaki niteliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

1 Destek Personeli (Bakım-Onarım) Erkek;

-2022 KPSS P94 En Az 60 Puan almış olması gerekmektedir.

-Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumundan mezun olması.

-Parke taşı ve bordür kaplama alanında sertifikaya sahip olması.

-MEB onaylı usta öğreticilik belgesine sahip olması.

-Askerliğini yapmış veya muaf olması.

-Alanında tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’den alınacak belgeyle belgelendirmiş olması gerekmektedir.

Hangi Görev için Alım Yapılmaktadır?

Üniversiteye alınacak personellerin görev nitelikleri ayrılmıştır. Bu görev nitelikleri şöyledir;

Üniversitede parke taşı, andezit taş, bordür, seramik kaplama, boya bakım/onarım ve benzeri iş ve işlemleri yapmak için görevlendirileceklerdir. Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak ile yükümlülerdir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Alımı

Alım için İstenen Belgeler

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Erzurum Teknik Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.

-2022 KPSS Sonuç Belgesi

-1 (bir) adet Fotoğraf, Tecrübe istenilen pozisyon için sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir kare kodlu SGK Hizmet Döküm Belgesi

-Adli Sicil Belgesi, Sertifika

-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

-Nüfus Cüzdan Sureti

-Diploma veya Mezuniyet Belgesi istenmektedir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru yapacak olan adayların istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Üniversite Personel Daire Başkanlığına 6 Mart ile 21 Mart 2024 tarihleri arasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Kılavuz

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