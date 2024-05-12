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KPSS 60 puan ile TİKA personel alımı! En az lise mezuniyet şartı aranacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sözleşmeli pozisyonlar için personel alım duyurusunu yaptı. Adayların en az lise düzeyinde eğitim almış olmaları ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) minimum 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 00:27
KPSS 60 puan ile TİKA personel alımı! En az lise mezuniyet şartı aranacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, personel eksikliğini gidermek amacıyla 13 yeni sözleşmeli çalışan arayışını duyurdu. Yayınlanan ilana göre, alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre yapılacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, destek kadrolarında görevlendirilmek üzere yeni takım arkadaşları aramaktadır. Açık pozisyonlar arasında 10 adet Destek Personeli (5 erkek ve 5 kadın temizlik ve yemekhane servis elemanı) ve 3 adet Şoför (erkek) bulunmaktadır. Başvuru yapacak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmaları ve 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) lise düzeyi için P94, üniversite düzeyi için P3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmaları beklenmektedir.

iş ilanı

Temizlik Görevlisi Pozisyonu İçin Gerekenler

  •   Adayların, sağlık durumlarının temizlik işlerini sürekli yapmalarına mani olmadığını belgeleyen resmi sağlık raporunu (devlet hastanelerinden alınmış) sunmaları gerekiyor.
  •   Ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmak ve gece-gündüz, açık-kapalı alanlarda esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek olmak şart.

Şoför Pozisyonu İçin Gerekenler

  •   Başvuru tarihi itibarıyla geçerli D1 Sınıfı Ehliyete sahip olmak ve en az 1 yıl süreyle geçerli psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak gerekmekte.
  •   Belirtilen ehliyet sınıfına en az iki yıldır sahip olmak ve seyahat engeli bulunmamak da aranan nitelikler arasında.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın açık pozisyonları için başvuru süreci, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren başlayacak ve adayların başvurularını 15 gün içinde tamamlamaları gerekecek.

Başvuru Dönemi: 7 Mayıs'tan itibaren 21 Mayıs 2024'e kadar.

Başvuru Yapılacak Web Adresi: Türkiye Elektronik Kamu İşe Alım Portalı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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