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Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte, detaylar.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:02
Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

23 Eylül’de Kuzey Yarım Küre resmen sonbahar mevsimine giriş yaptı. Bu ekinoks ile birlikte akıllara saatler geri alınacak mı? Sorusunun yanıtı gelirken, bakanlıktan saatler geri alınacak mı? Sorusunun yanıtı geldi. Her yıl Eylül ayının sonlarına doğru, saatlerin geri alınacağına dair tartışmalar gündeme geliyor. Peki, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte, detaylar. 

2024'te Saatler Geri Alınacak mı 

2016 yılında alınan kararlar doğrultusunda enerji tasarrufunun sağlanacağı gerekçesi ile kış saati uygulaması kaldırılmıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati kalıcı hale getirilmiş olup, Türkiye genelinde saat uygulaması yıl boyunca GMT+3’te sabitlenmişti Bu sayede ülkemiz, gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamayı hedeflemekte iken vatandaşın kış saati uygulamasına geçişmesi talepleri de o günden beri iletilmeye devam ediyor. Kalıcı yaz saati uygulaması özellikle de soğuk kış günlerinde vatandaşı zorlarken, geç aydınlanan hava, öğrencilerin karanlıkta derse başlamasına mahal vermeye devam ediyor.  

Ancak kış saati uygulaması hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hal bu iken 2024 yılında da saatlerin geri alınması beklenmiyor. 

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

Kış Saati Nedir?  

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin belirli bir süre ileri veya geri alınması olarak bilinirken, özellikle kış aylarında günlerin daha kısa olduğu dönemlerde insanların daha fazla gün ışığından faydalanabilmesini sağlamaktadır.  

Sonbahar Ekinoksu nedir? 

23 Eylül itibari ile başlayan sonbahar ekinoksunde günler kısalmaya ve geceler uzamaya başlamaktadır. Bu durum, kış mevsiminin yaklaştığını gösterir. Ülkemizde kalıcı yaz saati uygulamasının olması sonbahar ekinoksunun ülkemizi etkilmeemesini sağlamaktadır 

Geceler Ne Zaman Uzayacak? 

Kış gündönümü, yaklaşık 21 Aralık’ta gerçekleşmektedir. Kuzey Yarım Küre'de gecelerin en uzun olduğu gün kış gündönümü olarak bilinmektedir. u tarihten sonra günler uzamaya başlamaktadır. 

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