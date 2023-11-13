KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için duyuru yaparak başvuru sürecini başlattı. İlana başvuruda bulunacak adaylardan asgari lise diplomasına sahip olmaları ve KPSS'den en az 60 puan almış olmaları bekleniyor. Resmi Gazete'de 3 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan ilana göre, üniversite, boş kadrolarını doldurmak amacıyla 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar...





SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde dağılmıştır: Lise mezunları için 13 destek personeli, üniversite mezunları için 8 destek personeli, 25 ofis personeli, 5 güvenlik ve emniyet personeli. Bu kadrolara başvuru yapacak adaylar, belirtilen şartları karşılayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin duyurusu, sözleşmeli personel alımı için uygun adayların başvuru sürecini başlatmış ve belirlenen kadrolar doğrultusunda nitelikli personel kazandırmayı hedeflemektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yapmak üzere başvuru sürecini duyurdu. Başvuruda bulunacak adayların genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları bekleniyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, vatandaşlıktan çıkmamış olma, sağlık sorunlarına engel olmama, güvenlik soruşturmalarında temiz sicil kaydına sahip olma gibi kriterler bulunmaktadır.

Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle bağlantısı olmayan erkek adaylar arasında da yer alan başvuru şartları arasında, adayların ileri yaşta olmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yardımı almamış olmaları da bulunmaktadır.

KPSS şartlarına göre değerlendirilecek olan adaylar arasında, lise mezunları için en az 93, üniversite mezunları için ise en az 94 puan alınması gerekmektedir. Başvuru sürecinde mülakat yapılmayacak, adaylar sadece KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.

Başvurular 3 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında şahsen yapılmalıdır. Başvuruların Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı - İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine iletileceği belirtilmiştir. Başvuru süresinin 15 gün olduğu vurgulanarak, adaylara başvurularını bu tarihler içinde gerçekleştirmeleri hatırlatılmıştır.