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KPSS’den 50 puan alanların işi hazır! Yüksek maaşla keyfinize bakacaksınız

Bu haber, üniversiteden yeni gelen mevcut işe alım kampanyasını takip edenler için zaman kazandıracak. Personel alımının 50 KPSS puanıyla yapılacağı belirtilirken, alımın geçerli olacağı kadrolar da açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:17
KPSS’den 50 puan alanların işi hazır! Yüksek maaşla keyfinize bakacaksınız

Hitit Üniversitesi, birçok farklı pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. Her ne kadar KPSS puanı 50 ile personel alımı yapılacağı duyurulsa da son başvuru tarihinin 22 Mayıs olduğu da özellikle açıklandı. Peki personel alımının şartları nedir? İşte personel alımına ilişkin tüm detaylar…

Hitit Üniversitesi'ne Personel Alımı Şartları

Hitit Üniversitesi'ne personel alımı yapabilmek için adayların 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunu şartlarına uymaları gerekmektedir. Aday başvuru koşulları şu şekilde sıralandı:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

* Erkek adayların askerlik ile bağlantısı bulunmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olması,

* Başvuru yapacak adayların görevlerini yapmalarına engel olacak kalıcı bir rahatsızlığının bulunmaması, beden ve ruh sağlıklarının iyi olması,

* KPSS 2022 puanına ilişkin yeterliliklerden başvuru yapacak adayların en az 50 puan almış ve hatta daha yüksek bir puana sahip olmaları,

* Başvuru yapacak kişilerin 35 yaşını doldurmamış olmaları,

* Herhangi sosyal güvenlik kuruluşundan herhangi bir emeklilik veya emeklilik yardımı almamak,

* Adayların herhangi bir kararnameyle kamu sektöründen dışlanmama şartlarını da taşıması gerekiyor.

Başvuru koşulları nelerdir?

KPSS’den 50 puan alanların işi hazır

1 Destek Personeli Alımı “Temizlik Hizmetleri”

Destek personelinin erkek olması, lise diplomasına sahip olması ve sürekli temizlik görevini yapmasına engel olacak herhangi bir hastalık veya benzeri rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir.

2 Destek Personeli “Temizlik Hizmetleri”

pozisyonuna başvuran adayların erkek olması, turizm otelcilik meslek lisesi ve yiyecek hizmeti alanında teknik meslek lisesi mezunu olması ve devam eden yiyecek-içecek hizmeti vermesine engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Koruma ve güvenlik görevlisi alımına başvuracak adayların erkek olması, üniversite mezunu olması, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması ve boyunun 167 cm'den kısa olmaması gerekmektedir.

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