KPSS puanı 60-63-65 olanlara müjde! O üniversite yeni kadrolara personel alımı yapacak

İşsizliğin önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş iş ilanı yayınlamaya başladı. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir son dakika haberi de Bursa Uludağ Üniversitesinden geldi. Detaylar haberimizde…







BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ( BUÜ ) 4/B 32 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel arıyor. BUÜ'de en az 60 KPSS ve 32 işe alım şartı var, kontenjan bilgisi haberlerde yer alıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru yayınladı. Buna göre, 2022 KPSS (B) grubu değerlendirme sıralamasına göre (eczacılar hariç) Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde aşağıdaki mesleklerde toplam 32 sözleşmeli personel istihdam edilecek ve personel giderleri özel bütçeden karşılanacak. Sağlık alanında ayarlar yapılıyor, şartlar ve kontenjan bilgileri haberlerde yer alıyor.

EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI:

ÖN LİSANS MEZUNU: 19 Sağlık Teknikeri, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

LİSANS MEZUNU: 5 Ebe, 4 Eczacı

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Bu içerikte;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Vatandaşların haklarından mahrum kalmasını önlemek,

Görevlerini yapmama engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması.

Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilgilenmeyen erkek adaylar başvurabilir.

Bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı veya emeklilik aylığı almamak.

657 sayılı Kanunun 4B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmamaktadır.

Eczacılık işleri hariç, ön lisans için P93 veya lisans derecesi için P3 ile 2022 KPSS sınavından en az 60 puan kazanmış olmak.

MESLEĞE GÖRE EĞİTİM ŞARTI NEDİR?















BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Üniversiteye personel alımları ilan yayınlandığı anda başlar ve başvuruların en geç 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu içerikte;

BAŞVURU TARİHLERİ: 28 Kasım- 12 Aralık 2023

BAŞVURU ADRESİ: Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen yapılacaktır.

