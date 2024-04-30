KPSS şartı aranmayacak! PTT yüksek maaşlı personel alımı duyurusu geldi!

21 Mayıs 2024'e dek, adaylar başvurularını İŞKUR'un elektronik şubesi esube.iskur.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirebilirler.
Başvuru Koşulları
- Önlisans veya daha üstü bir diploma sahibi olmak
- Müşteri hizmetleri, arka ofis ve çağrı merkezi alanlarında deneyimli olmak
- CRM yazılımlarını kullanmış ve hizmet seviyesi hedeflerine aşina olmak
- MS Office uygulamalarına hakim olmak
- Müşteri tatminini ve sadakatini artırma becerisine sahip olmak
- İş yönetimi ve sorumluluk alabilme yeteneği göstermek
- Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
- İkna kabiliyeti yüksek, güçlü iletişim becerilerine ve kendine güvene sahip olmak
- Takım çalışmasına uyum sağlayabilen
- Net ve etkili telefon konuşmaları yapabilen
- Hedefler doğrultusunda çalışma motivasyonuna sahip olmak
- Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak
- Ankara'da yaşamak veya yaşamaya hazır olmak
Başvuru Yöntemi
İlgilenen kişiler, İŞKUR'un resmi web sayfası esube.iskur.gov.tr aracılığıyla 00008226052 referans numarası ile ilgili ilana başvuruda bulunabilirler.
Ayrıntılı Bilgi İçin
PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş.'nin web sitesini inceleyebilir veya doğrudan İŞKUR ile iletişime geçebilirsiniz.
Önemli Noktalar
- Başvurular yalnızca esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecektir.
- Başvuru için son gün 21 Mayıs 2024'tür.
- Adayların, başvuru koşullarını titizlikle incelemeleri ve bu koşulları karşıladıklarından emin olmaları gerekmektedir.
- Tamamlanmamış veya yanlış doldurulmuş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.