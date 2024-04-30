KPSS şartı aranmayacak! PTT yüksek maaşlı personel alımı duyurusu geldi!

PTT'nin bağlı ortaklığı olan PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş., müşteri destek temsilcisi kadrosu için herhangi bir KPSS koşulu olmaksızın işe alım yapılacağını açıkladı. Bu fırsat, ilgili pozisyon için uygun adayları bekliyor.