KPSS şartı yok! O illerde iş arayanlar yaşadı: 1900 personel alımı duyurusu geldi

İŞKUR, KPSS puan şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından toplamda 1900 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan son dakika açıklamasına göre, farklı illerdeki belediyeler ve kamu kuruluşları bünyesinde istihdam edilecek bu işçiler için başvuru kılavuzları hazırlandı. İlan bilgileri, İŞKUR üzerinden erişilebilir durumda. Bu alımların, genel KPSS sınavına girmiş olma şartı olmaksızın gerçekleşeceği belirtiliyor. İşte diğer detaylar...





İŞKUR KPSS PUAN ŞARTI OLMADAN İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

İŞKUR'un açıklamasına göre, 31 farklı şehirde gerçekleştirilecek olan bu alımların detayları, başvuru koşulları ve süreci yayınlanan başvuru kılavuzlarında yer alıyor. Bu işçi alımları, en az ilkokul mezunu adaylara yönelik olup, geniş bir yelpazedeki sektörlerde istihdam sağlanacaktır. KPSS şartının aranmaması, başvuru yapacak adaylar için avantaj oluşturmakta ve daha geniş bir aday kitlesine kapı aralamaktadır.

Başvuru süreciyle ilgili detaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde ve yayınlanan başvuru kılavuzlarında açıklanmıştır. Adaylar, başvuru yapmak için gerekli belgeleri ve şartları dikkatlice inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu alımlar, işsiz vatandaşlara yeni istihdam fırsatları sunarken, belediyeler ve kamu kuruluşlarına ihtiyaç duydukları personeli temin etme imkanı sağlamaktadır.

İlanın kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, başvuru süreciyle ilgili yoğun bir ilginin beklendiği ve adayların başvurularını belirlenen tarihler içinde tamamlamalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. İlgilenen adaylar, başvuru kılavuzlarından alınacak bilgiler ışığında gerekli hazırlıkları yaparak istihdam fırsatlarına başvurabileceklerdir.





İlgili ilan kapsamında başvuru yapacak adaylardan aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

- Türk Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak gereklidir.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamış olmak gereklidir. Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gereklidir.

- Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelinmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak gereklidir.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığına sahip olmamak gereklidir.

Bu genel şartlara uygun adaylar başvuru sürecine devam edebilir ve belirlenen tarihler içinde başvurularını tamamlamalıdır. Başvuruların titizlikle değerlendirileceği ve uygun adayların ilana göre seçileceği belirtilmiştir. İlanın başvuru kılavuzunda yer alan detayları dikkatlice inceleyen adaylar, başvuru süreciyle ilgili gereken belgeleri ve bilgileri hazırlayarak başvurularını tamamlayabilirler. Bu şartlar doğrultusunda niteliklere sahip adayların istihdam edileceği ilanın genel amacı, işsiz vatandaşlara yeni bir istihdam fırsatı sunarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

İlgili iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru kılavuzları aşağıda belirtilmiştir:

- Denizli ilindeki iş ilanları ve personel alımı için başvuru kılavuzuna ulaşmak için [TIKLAYIN](bağlantı).

- İstanbul ilindeki iş ilanları ve personel alımı için başvuru kılavuzuna ulaşmak için [TIKLAYIN](bağlantı).

- İstanbul ilindeki iş ilanları ve personel alımı için başvuru kılavuzuna ulaşmak için [TIKLAYIN](bağlantı).

- Sakarya ilindeki iş ilanları ve personel alımı için başvuru kılavuzuna ulaşmak için [TIKLAYIN](bağlantı).

Başvuru yapacak adaylar, ilgili bağlantıları kullanarak ilanlara ait başvuru kılavuzlarına ulaşabilirler. Her bir ilanın başvuru kılavuzu, başvuruların nasıl yapılacağı, gerekli belgeler ve tarihler hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Adayların başvuru sürecinde bu kılavuzları dikkatlice incelemeleri ve belirtilen şartlara uygun bir şekilde başvurularını tamamlamaları önemlidir. İlgili ilanlara başvuru yapan adaylar, değerlendirme sürecinde aday seçimi için belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirilecek ve uygun bulunan adaylar ilanın belirttiği tarihler içinde bilgilendirilecektir.