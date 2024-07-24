KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Karabük Üniversitesi, 46 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı. Bu alım, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olarak yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih 7 Ağustos 2024 olarak belirlendi. İşte Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı hakkında tüm detaylar.,







KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, ilgili kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını yaparken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında belirtilen kadrolara başvuracak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara da sahip olunması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR

Başvurular, 7 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular, eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Üst ünvanda çalışan akademik personel alt ünvanlı kadrolara başvuru yapamaz. Aynı ilanda belirtilen birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru süreci içerisinde dikkat etmeleri gereken noktalar ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi Karabük Üniversitesi’nin resmi internet sitesi olan www.karabuk.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süreci içinde yapılacak işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak bu sayfada belirtilmiştir.

Rektörlük, gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir. Bu nedenle adayların başvuru sürecini yakından takip etmeleri önemlidir.













