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KPSS şartsız İl Özel İdaresi personel alımı! Başvuru ekranı bugün açıldı

Kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adayların sıklıkla ziyaret ettiği İŞKUR, çeşitli devlet dairelerine yapılacak personel alımlarını duyuruyor. Adaylar, bu platformda yayınlanan ilanları inceleyerek kendileri için en uygun pozisyonları belirliyorlar. En güncel duyuru, İl Özel İdaresi bünyesine katılacak yeni çalışanlarla ilgilidir. Detaylar şöyle...

Yayın Tarihi: 29.06.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 13:22
KPSS şartsız İl Özel İdaresi personel alımı! Başvuru ekranı bugün açıldı

İŞKUR, kamu sektöründe istihdam fırsatları arayanlar için yeni bir fırsatı duyurdu. Ardahan İl Özel İdaresi'nde çalışacak personel alımı ilanı bugün itibarıyla yayına girdi. Adaylar, 2 Temmuz günü mesai saati sonuna kadar, yani saat 17.00'ye dek başvurularını tamamlayabilirler. Seçilen adaylar, Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde görev alacaklar.

Başvuru Süreci ve İletişim Bilgileri

26 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başlayan başvuru süreci, 2 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adayların başvurularını yapabilecekleri adres: Kaptanpaşa Mahallesi, Hamam Sokak, No: 2/B, Merkez, Ardahan. İletişim için telefon numarası: 0478 211 44 44'dür.

2 Temmuz'a kadar alınacak başvuruların değerlendirilmesinin ardından, seçilen adaylar mülakata çağrılacak. Mülakatların 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağı öngörülmektedir.

iş ilanı

Başvuru İçin Gerekli Koşullar

İş başvurusunda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları, herhangi bir kamu hakkından yoksun bırakılmamış olmaları, askerlikle ilişkilerinin bulunmaması ve en düşük olarak ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları şarttır.

KPSS puanı olmadan yapılacak olan bu başvurularda toplamda 20 kişi istihdam edilecektir. Başvuru sürecinde adayların yanlarında getirmeleri gereken belgeler şunlardır:

  •   Nüfus cüzdanı kopyası
  •   İkametgah belgesi
  •   Ağır işlerde çalışma yetkinliğini gösteren sağlık raporu
  •   Dört adet vesikalık fotoğraf
  •   Diploma veya mezuniyet belgesi
  •   Adli sicil kaydı
  •   Askerlik durumu ile ilgili belge

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