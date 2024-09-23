KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması okullardaki eksiklerin de ortaya çıkmasını sağladı. Okullarda yaşanan temizlik sorunu, velilerin ve öğretmenlerin tepkilerine neden olurken, kamuoyuna yansıyan görüntülerde velilerin ve öğretmenlerin okul temizliğine girdikleri yansıdı. Bunun üzerine alınan kararlar doğrultusunda ülke geneli okullardaki hademe ihtiyaçları şekillenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçiren bu durum sonrasında alınan kararlar doğrultusunda okullara 30.000 hizmetli alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kadrolu istihdam yerine 'hizmet alımı' modeli gerçekleşeceği belirtildi. Bu sayede birden fazla okulda görev yapacak personel istihdamı sağlanacak.

Okullarda Temizlik Krizi Başladı

2024-2025 eğitim yılı Eylül ayı itibari ile başladı. Okulların açılması ile birlikte okullardaki temizlik ihtiyacının da arttığı gözlemlendi. Bunun sebebinin ise Temizlik Personeli için uygulanan İş Gücü Uyum Programı'nın (İUP) yeterince düzenli işlememesi ve verilen maaşların azığı olarak nitelendirildi. Geçtiğimiz senelerde İUP kapsamında verilen asgari ücret, son 2 senedir daha düşük seyretmesi, personelin ilgisinin azalmasına mahal verdi. MEB'in, "Temizlik Krizi" olarak adlandırdığı durum sonucunda veliler ve okul yönetimleri, sınıflarda temizlik yaparak bu duruma destek olmaya çalıştı. Hal bu iken devreye giren MEB, on binlerce personel alımı için start tuşuna bastı.

Okullara 30 Bin Hizmetli Başvuru Şartları

MEB yeni hizmetli alımı ile alakalı gerekli şartları henüz belirlemedi. Ancak muhtemelen MEB'in yapacağı bu alımda KPSS şartı aranmayacak ve ilkokul mezunları da başvurabilecek. Bu detayların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

BAkanlıktan Temizlik Krizi Açıklaması

Bu yıl yapılan düzenlemelerle temizlik görevlileri, İŞKUR bünyesindeki İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalıştırılmaya başlandı. Ancak düşük ücretler nedeniyle başvuruların azalması ve okullarda temizlik eksikliği yaşanması üzerine ücretler artırıldı. Bu durumun da yeterli olmaması MEB'i harekete geçirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelindeki okullarda yaşanan temizlik sıkıntısının temel sebebinin İUP bünyesinde yapılan istihdamın yetersizliği olduğunu vurguladı. Tekin, "120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen sadece %25'inin doldurulabilmesi, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu nedenle 30 bin yeni temizlik personeli alacağız" şeklinde açıklama yaptı.

MEB Personel Alımı Önümüzdeki Hafta netleşecek

Henüz açıklaması yapılan personel alımı ile alakalı başvuru şart ve detayları ile birlikte başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Bu hafta içerisinde çalışmaların tamamlanacağı ve başvuru detaylarının kamuoyuna sunulup, başvuruların önümüzdeki hafta netlik kazanacağı tahmin ediliyor.