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KPSS şartsız işçi alımı başlatıldı! Yaş ve mezuniyet şartlarına dikkat

Yaş ve mezuniyet şartlarına bakılarak KPSS şartsız işçi alımı için başvurular başladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.06.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:15
KPSS şartsız işçi alımı başlatıldı! Yaş ve mezuniyet şartlarına dikkat

EÜAŞ işçi alımı başvurusu başladı.

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son duyuruda, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 251 kişilik personel alımı için başvuruların kabul edildiği bilgisi verildi. Yapılan açıklamaya göre, ilgilenen kişiler artık İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresindeki online portalı üzerinden bu pozisyonlara başvuru yapabilecek.

KPSS şartsız işçi alımı başlatıldı! Yaş ve mezuniyet şartlarına dikkat

Başvuru şartları şu şekilde:

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işe alım işlemlerine ilişkin Yönetmeliğin 4. maddesine uygunluk.
  2. İlanda belirtilen okul veya bölümden mezun olmak.
  3. Rüçhan Belgelerine ve rüçhan statüsüne ilişkin destekleyici belgelere sahip olmak.
  4. Engelli adayların sağlık kurulu raporu sunmaları gerekmektedir.
  5. Yaş şartı: Minimum 18 ve maksimum 35 yaşında (36 yaşını aşmamak).
  6. Duyuruda belirtilen bölgesel taleplerin yerine getirilmesi.
Eski Hükümlü ve TMY Özel Başvuru Koşulları:
  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel alımına ilişkin Yönetmeliğin 4. maddesine uyulması.
  2. İlanda belirtilen okul veya bölümden mezun olmak.
  3. Destekleyici belgelerle birlikte Rüçhan Belgelerine sahip olmak.
  4. Eski Hükümlü veya Terör Mağduru kontenjanı kapsamında başvuran adayların Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde veya vardiyalı hizmetlerde çalışmalarına engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.
  5. Eski hükümlü başvurularında eski hükümlü belgesinin ibraz edilmesi, terör mağdurlarının ise askeri hastanelerden sağlık kurulu raporu ve terörle mücadele sırasında yaralandığını gösteren emir yazısının bulunması gerekiyor.
  6. Yaş şartı: Minimum 18 ve maksimum 35 yaşında (36 yaşını aşmamak).
  7. Duyuruda belirtilen ulusal taleplerin yerine getirilmesi.
NORMAL STATÜ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru sahibinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına personel alımı işlemlerini düzenleyen Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kriterleri taşıması gerekmektedir.

  • İlanda belirtilen okul veya bölümden mezun olunması gerekmektedir.
  • Sağlık, son derece tehlikeli mesleklerde çalışmaya izin vermelidir.
  • Yaş uygunluğu minimum 18 ile maksimum 35 yaş arasında değişmektedir (36'yı geçemez).
  • İl düzeyinde duyuruda belirtilen şartlarımız yerine getirilecektir.

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