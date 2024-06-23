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KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! Bu meslekleri yapanlar dikkat: Başvuru ekranı açık

Efes Antik Kenti Kazıları 'nda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Başvuru şartları nelerdir? İstenilen kadrolar hangileri? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 20:05
KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! Bu meslekleri yapanlar dikkat: Başvuru ekranı açık

Avusturya arkeoloji enstitüsü Efes Kazıları, 2024 yılı kazı dönemi için çeşitli pozisyonlara personel alımı yaptığını duyurdu. Başvurular 28 Haziran 2024 tarihine kadar kabul edilecek. İlanlarda toplam 36 boş pozisyon bulunuyor.

arkeoloji

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR NELERDİR?

Beden İşçisi (15 kişi): En az 3 yıl deneyimli olması gerekmektedir.

Arkeolog, Restoratör, Mimar (15 kişi): En az 3 yıl deneyimli ve daha önce Efes Kazıları 'nda çalışmış olmak.

Mutfak ve Temizlik Personeli (6 kişi): En az 3 yıl deneyimli, Selçuk ilçesinde 5 yıldır ikamet ediyor olmak ve arkeolojik kazı alanında deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-T.C. vatandaşı olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş

-Beden işçisi hariç diğer pozisyonlarda daha önce Efes Kazıları 'nda çalışmış olmak

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvuru yapacak adayların başvurularını 28 Haziran 2024 tarihine kadar Efes Kazı Evi'ne (Atatürk Mah. 1064. Sok. No.13 Selçuk/İzmir) şahsi olarak veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön değerlendirme sonrasında uygun görülen adaylar, 24 Haziran 2024 tarihinde saat 14:00'te Efes Kazı Evi'nde gerçekleştirilecek mülakata çağırılacaktır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI NELERDİR?

Seçilen adaylar 4 ay geçici olarak Efes Antik Kenti'nde çalışacaktır. Çalışma saatleri görevlere göre değişebilir. Genellikle çalışma saatlerı 07:00 – 17:00 arasındadır.

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