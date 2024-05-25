KPSS şartsız sağlık memuru alımı! Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak

Türkiye genelindeki hastaneler, sağlık personeli ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 1943 kişilik personel alımı için harekete geçti. İlanlar, İŞKUR aracılığıyla yayımlandı ve başvurular sadece internet üzerinden alınacak.

Alım kapsamında farklı pozisyonlarda sağlık personeli aranmaktadır. Bu pozisyonlar arasında acil tıp teknisyenleri, hasta danışmanları, hasta kabul-kayıt görevlileri, hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri, hasta ve yaşlı bakım elemanları, hastane hizmetlileri, klinik destek elemanları, diğer hemşireler, ebe-hemşireler, eczacılar, laborantlar ve veteriner sağlık teknikerleri gibi çeşitli meslek grupları bulunmaktadır.

Başvuru yapacak adaylardan belirli genel nitelikler aranmaktadır. Bu nitelikler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlama, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmama, sağlık sorunları olmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme, kamu haklarını kullanma ehliyetine sahip olma ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almama gibi şartlar yer almaktadır.





Başvuru süreci İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, ilgili pozisyon için başvuruda bulunmak istediklerinde, ilgili İŞKUR başvuru linkine tıklayarak başvurularını online olarak yapabileceklerdir.

Bu personel alımları, sağlık sektöründe istihdamı artırmayı ve hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Başvuru yapacak adayların ilgili şartları yerine getirmeleri ve başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir.