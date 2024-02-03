KPSS'siz iş arayanlara müjde! Yüksek maaşla işe başlatılacak: İşte başvuru şartları

KPSS puanınız yoksa üzülmeyin! Personel alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

KPSS'siz iş arayanlara müjde! Yüksek maaşla işe başlatılacak: İşte başvuru şartları
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KPSS puanı olmadan personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS'SİZ PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan açık iş ilanlarını yakından takip ediyor. TÜRKSAT tarafından yapılan son duyuruya göre KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, 

türksat personel alımları devam ediyor

herhangi bir suç dolayısıyla hüküm giyilmemiş olması, MS Office programlarının etkin kullanılabilmesi, 1990 senesi ve sonrasında doğmuş olması, iyi derece İngilizce bilinmesi ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular TÜRKSAT resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek. Başvurunun eksiksiz ve doğru şekilde yapılması gerekiyor. 

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