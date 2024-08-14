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Kredisiz kefilsiz 60 ay vadeli satışlar başladı! Emlak Konut yeni kampanyayı patlattı

Bir süredir İstanbul’un kalbinde yer alan Bizim Mahalle projesinde sona ulaşılmış iken yaklaşık 250.000 haneye hizmet verecek Bizim Mahalle dükkan satışlar

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:49
Kredisiz kefilsiz 60 ay vadeli satışlar başladı! Emlak Konut yeni kampanyayı patlattı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kurulan ve iştirak olarak devam eden Emlak Konut, planlı kentleşmeyi teşvik eden, konut projeleri ile arz sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kuruluş olarak bilinirken, uygun fiyatlarla ülke genelindeki programları ile oldukça dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde projeleri planlayan ve uygulamaya sunan Emlak Konut gün gün yeni projelerini de açıklamaya devam ediyor.

Bir süredir İstanbul’un kalbinde yer alan Bizim Mahalle projesinde sona ulaşılmış iken yaklaşık 250.000 haneye hizmet verecek Bizim Mahalle dükkan satışları başlamış bulunuyor. Özellikle de sunulan imkanları ile dikkat çeken projede gerek vade oranı gerekse de peşinat tutarı, dükkan sahibi olmak isteyen bireyleri cezbediyor. 250 bini aşkın nüfusa hitap eden bu bölgede yer alan dükkanlar, hem ticari hem de yatırım amaçlı olarak satışa sunulurken, Emlak Konut resmi web adresinden başvurular ile alakalı tüm detaylar yayımlanmış bulunuyor.

Bizim Mahalle dükkan projesinde peşin alımlarda yüzde 15 indirim

Proje kapsamında, peşin ödemelerde %15 indirim avantajı sunulurken, özellikle de yatırımcıların ilgisini çeken bu kampanya ile tercih edilebilirliğin artacağı tahmin ediliyor.

bizimmahalle

Emlak Konut’tan uzun vade imkanı

Emlak Konut Bizim Mahalle projesinde satılık dükkan ilanlarında hak sahibi olan kişiye sunulan uzun vade imkanı, bütçenin sarsılmadan taşınmaz alınmasını sağlıyor. Bizim Mahalle projesinde yer alan dükkanlar için 24 ay vade farksız taksit seçeneği sunuluyor.

Vade seçenekleri arasında özellikle de daha uzun vade fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşa özel olarak sunulan kampanya da dükkanlar için 60 ay %1,59 vade farklı taksit seçeneği de bulunuyor. Bu sayede bankaya gitmeden ve kefil göstermeden dükkan sahibi olunmasının önü açılmış oluyor.


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