O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesine 11 yeni personel katmak için ilan yayınladı. Başvuru işlemleri hangi kanallar üzerinden ve ne şekilde gerçekleştirilecek? Hangi adaylar bu pozisyonlar için müracaat edebilecek? İşe alım sürecinde aranan özel nitelikler ve kriterler nelerdir? İşte bu soruların cevapları ve başvuru prosedürü hakkında bilgiler.





11 Yeni Hizmet Personeli Pozisyonu İçin Alımlar Yapılacak

Başvurularınızı 13-14 Haziran 2024 tarihlerinde şirketin belirtilen e-posta adresine yapabilirsiniz. Başvuru için özgeçmişinizin yanı sıra, ikametgah ve adli sicil belgelerinizi de eklemeyi unutmayın. Başvuru formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: Başvuru Formu



Aranan Özellikler