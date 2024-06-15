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O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bünyesine katılacak 11 yeni hizmet personeli için alım gerçekleştirecek. Başvuru süreci, yer ve yöntemleri ile ilgili detaylar merak konusu. Hangi adayların başvuruda bulunabileceği ve aranan özellikler nelerdir? İşte bu soruların yanıtları ve başvuru için gereken bilgiler.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:48
O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesine 11 yeni personel katmak için ilan yayınladı. Başvuru işlemleri hangi kanallar üzerinden ve ne şekilde gerçekleştirilecek? Hangi adaylar bu pozisyonlar için müracaat edebilecek? İşe alım sürecinde aranan özel nitelikler ve kriterler nelerdir? İşte bu soruların cevapları ve başvuru prosedürü hakkında bilgiler.

iş ilanı

11 Yeni Hizmet Personeli Pozisyonu İçin Alımlar Yapılacak

Başvurularınızı 13-14 Haziran 2024 tarihlerinde şirketin belirtilen e-posta adresine yapabilirsiniz. Başvuru için özgeçmişinizin yanı sıra, ikametgah ve adli sicil belgelerinizi de eklemeyi unutmayın. Başvuru formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: Başvuru Formu

Aranan Özellikler

  •   Başiskele sınırları içinde ikamet ediyor olmak
  •   Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmak
  •   Temiz bir adli sicil geçmişine sahip olmak
  •   Sağlık problemlerinin bulunmaması
  •   Eğitim düzeyi veya bölümüne ilişkin bir şart bulunmamak
  •   Herhangi bir sınav gerekliliği olmamak
  •   18 ile 65 yaş aralığında olmak

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