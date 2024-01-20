Kültür Bakanlığı 1629 personel alımında flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 sözleşmeli personel alımı için detayları açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör pozisyonlarında toplam 1629 personel istihdam edilecek. Başvurular, 25 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar...





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 MEMUR ALIMI YAPIYOR

Başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli alanlarda personel alımı yapacak olup, adayların başvurularını belirlenen tarihler arasında gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru süreci, online olarak "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlanabilecek. İşte diğer ayrıntılar...





Adaylar, çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör gibi farklı pozisyonlara başvuruda bulunabilecekler. Başvuru süresi 25 Ocak ile 8 Şubat arasında olacak, bu tarihlerde başvurular kabul edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın personel alım ilanı, istihdam edilecek kişilere çeşitli alanlarda fırsatlar sunarken, başvuruların online platform üzerinden yapılması adaylara kolaylık sağlıyor. İlanın detaylarına ve başvuru koşullarına ulaşmak isteyen adaylar, resmi internet sitesinden gerekli bilgilere erişebilir ve başvuru sürecini takip edebilirler.

Başvuru Koşulları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmeleri gereken önemli detaylar, Bakanlığın resmi internet sitesi olan "www.ktb.gov.tr" üzerinden paylaşılacak. Bu bilgiler arasında başvuru şartları, aranan nitelikler, sözlü sınav tarihi, saati ve yeri bulunmaktadır.

Başvuruda bulunacak adaylardan beklenen nitelikler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve ilan edilen pozisyonun özel şartlarıdır. Bu şartlar şu şekildedir:

Türk Vatandaşı Olmak: Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Yaş Kriterleri: Adayların başvuru tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş, ancak 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrumiyet: Adayların kamu haklarından mahrum olmamaları beklenmektedir.

Ceza Durumu: Türk Ceza Kanunu'na göre, belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık gibi suçlardan mahkûm olmamak şartı aranmaktadır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi olmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir.

Akıl Hastalığı: Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığına sahip olmamaları istenmektedir.

Başvuru sürecinde adayların bu şartlara dikkat etmeleri önemlidir. Başvurular, 25 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden online olarak gerçekleştirilebilecektir. Adayların başvuru sürecini takip ederek, gerekli belgeleri tamamlamaları ve şartlara uygun bir şekilde başvuru yapmaları önemlidir.