Kura Nehri Ardahan'da Tamamen Dondu: Buz Üzerinde Yürüyüş Heyecanı

Ardahan'da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kura Nehri, kalınlaşan buz tabakası sayesinde vatandaşların nehir üzerinde yürüyüş yapmasına imkan sağladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:37
Soğuk hava vatandaşları buluşturdu

Ardahan’da dondurucu soğukların etkisini artırmasıyla birlikte yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kura Nehri, yerel halkın ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyretmesi sonucu kalınlığı artan buz tabakası, nehir üzerinde yürüyüş yapılmasına imkan sağladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen gençler, buz tutan nehir üzerinde yürüyerek hem adrenalin dolu anlar yaşadı hem de ortaya çıkan eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Süleyman Yılmaz ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını söyleyerek, ’’Yüzeyi donan Kura nehri üzerinde arkadaşlarımla birlikte kısa bir tur attık. Yerli ve yabancı turistleri bu güzel ortamı görmeye ve gezmeye davet ediyoruz’’ dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

