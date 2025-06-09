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Kurban Bayramı'nda Yerli Turistlerin Gözdesi: Perşembe Yaylası

Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğa severlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, manzarasıyla büyüleniyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 10:53
Kurban Bayramı'nda Yerli Turistlerin Gözdesi: Perşembe Yaylası

Perşembe Yaylası'nda Bayram Coşkusu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Yüksekliği 1500 rakımda bulunan Perşembe Yaylası, bayram dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. İlçeye 17 kilometre mesafede yer alan bu benzersiz bölgeyi ziyaret edenler, enfes manzaraların keyfini çıkarmak için bol bol fotoğraf çekiyor.

Doğanın Sunumu ve Ziyaretçi Keyfi

Doğa harikası olan yayla, muhteşem menderesleri ve gölü ile ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Bayram tatili boyunca yerli turistlerin adeta akınına uğrayan Perşembe Yaylası'nda, bazı vatandaşlar aileleriyle piknik yaparken, bazıları da mevcut oturma alanlarında vakit geçirdi.

Yaylada açan orman gülleri, misafirleri kendine çekiyor.

Ziyaretçilerden Perşembe Yaylası Yorumları

Yaylaya gelen ziyaretçilerden Erol Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın doğal güzellikleri ve manzarasıyla etkileyici olduğunu belirtti. Yaylayı daha önce görmeyenlerin mutlaka burayı ziyaret etmesi önerisinde bulunan Yiğit, buranın ailecek vakit geçirebilecek bir yer olduğunu ifade etti.

Yaylanın son dönemde en kalabalık günlerinden birini yaşadığını dile getiren Yiğit, özellikle gurbetçilerin bu güzellikleri özlediklerini ve ilk fırsatta buraya geldiklerini aktardı.

Harun Yağmur da ailecek güzel anlar yaşadıklarını belirterek, “Manzarası, havası, suyu ve orman gülleriyle Perşembe Yaylası harika bir yer. Biz de ailecek tatilimizin bir gününü burada geçirdik.” dedi.

Semih Şahin ise yaylanın mutlaka görülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bize göre burası, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri. Biz yaylaya hayran kaldık.” şeklinde konuştu.

Doğal manzarası ve temiz havasıyla ilgi çeken Perşembe Yaylası, dronla havadan görüntülendi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla...

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Menderesleriyle dikkati çeken 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, bayram dolayısıyla bu yıl da ziyaretçilerini cezbediyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla...

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Menderesleriyle dikkati çeken 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, bayram dolayısıyla bu yıl da ziyaretçilerini cezbediyor.

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