Kürşad Tüzmen'den "Dolar 55-60 Lira Olmalı" Çağrısı — DAİMFED Yöneticileri GGC'yi Ziyaret Etti
Devlet Eski Bakanı ve 22. Dönem Gaziantep Milletvekili Kürşad Tüzmen, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yöneticileriyle birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti. Ziyarette sektörün ekonomik rolü, komşu ülke ilişkileri ve döviz kuru değerlendirmeleri ele alındı.
Ziyarette kimler vardı?
Ziyarette Tüzmen'e DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Kara ve federasyon yöneticileri eşlik etti. Karşılama GGC Başkanı Meral Ay, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları tarafından yapıldı.
GGC Başkanı Meral Ay, ziyaret için teşekkür ederek şunları söyledi: "Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün güçlü bir çatı altında, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hem Gaziantep hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye olarak bir deprem ülkesiyiz. Depreme dayanıklı yapıların önemini acı tecrübelerle yaşadık. Müteahhitliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu gördük. Bu nedenle sektördeki STK’lara önemli rol düşüyor. Diğer taraftan inşaat sektörü çok önemli bir sektördür. Ekonominin lokomotifidir. Önümüzde Suriye’nin yeniden imarı gibi bir durum var. Burada inşaat sektörüne büyük rol düşüyor. Bu anlamda DAİMFED’in önemli bir misyon üstleneceğine inanıyoruz". Eski Bakan Tüzmen, inşaat sektörünün ekonomik katkısına dikkat çekerek, "İnşaat sektörü 400’den fazla alt sektöre katkı sağlıyor. Bunu basit bir rakam olarak geçiştirmemek gerekir. Şu anda Türkiye’de gayri safi milli hasıla artıyorsa, bunda en büyük faktör inşaat sektörüdür. Türk müteahhitleri dünyaya örnek işler yapıyor. Sağlam adımlarla ilerliyorlar. Deprem sürecinde bu sektörün ne kadar hayati olduğunu hep birlikte gördük. Sektörün kendi içinde sağlam ve dürüst insanlarla yol alması gurur verici. Çok net ve çok güzel çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Tüzmen, komşu ülkelerin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Fakirleşmiş komşularla ticaret yapmak zorundayız" vurgusunu yaptı. Konuşmasında şunları aktardı: "Gaziantep Milletvekili ve Bakan olarak görev aldığımda, Gaziantep, komşu ülkelerle ticaretin merkezi olacak demiştik. Böyle bir iddia ile yola çıktık... 2002 ile 2007 arasında bunu başardık. Komşu ülkelerle ticaretin merkezi haline gelmiştik. Etrafımızdaki bütün komşularla ilişkilerimiz çok düzgündü. İhracatımız da sürekli artıyordu. Ancak, daha sonra komşu ülkelerle ilişkilerimiz bozuldu. Sonra farkına varıldı, düzeltmeye çalışılıyor ama gözden kaçan bir faktör var; Komşularımız, eski komşularımız değil. Eski ekonomik güçleri yok. Fakirleşmiş komşularla ticaret yapmak zorunda kalıyoruz. Suriye 5, Irak 4, İran 3 kat fakirleşti... Komşularınız zenginse siz de zengin olursunuz. Bizim bunlara dikkat ederek, komşularımızın zenginliğinin bizim zenginliğimiz olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım". Bir basın mensubunun tekstil yatırımlarının yurt dışına kaymasına ilişkin sorusuna Tüzmen, mevcut döviz kuru nedeniyle üretimin zorluk yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İş dünyasının imkan nerede ise oraya gitmesi normaldir... Bizim mevcut döviz kuru ile tekstil ve konfeksiyon sektörünün hareket etmesi mümkün değildir. Dolar kuru şu anda 42 lira. Bence 55-60 lira olması lazım. O zaman dengeyi bulabilirsiniz. Yurt dışındaki işçi o şartlarda çalışıyor. Biz işçinin hakkından kesemeyiz. O zaman bunu dengelemenin tek yolu kuru yükseltmektir. Kuru yükseltince hemen enflasyon yükselecek diye bir şey yok. Bir süre sonra enflasyon da yerine oturur. Biz doğru kur politikası ile sanayicinin arkasında durmalı ve kitlelerin işsizlikle boğuşmasının önüne geçmeliyiz." Tüzmen ayrıca sektördeki istihdam kaybına dikkat çekti: "Tekstil-konfeksiyon sektöründen 500 bin kişi çıkmış. Aileleriyle iki milyon kişi demektir." Sektörün uluslararası başarılarına örnek vererek, "Dubai metrosunu biz yapıyoruz. Katar’daki kütüphaneyi biz yapıyoruz. Nil’in üzerindeki en büyük köprü olan Sudan’daki köprüyü biz yaptık. 2 milyar dolarlık bir köprü" dedi ve müteahhitlik sektörünün geleceğinin parlak olduğunu vurguladı. Tüzmen, DAİMFED ile ilgili bilinmeyen bir başarıyı da paylaştı: "DAİMFED, koruyucu aile konusunda Türkiye’de üçüncü sırada. Başkan ve yönetimi çok mütevazi oldukları için çok da bilinmiyordu. Ama ben bunu burada açıklamak istedim. Bir STK olarak çok önemli görevler üstlendiklerini belirtmek istedim". Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. DEVLET ESKİ BAKANI VE 22. DÖNEM GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ KÜRŞAD TÜZMEN, DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE GAZİANTEP GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET ETTİ.
Tüzmen: İnşaat sektörü ve etkileri
Komşularla ticaret: Yeni gerçekler
Döviz kuru ve tekstil sektörü
DAİMFED’in toplumsal katkısı
Eski Bakan Tüzmen, inşaat sektörünün ekonomik katkısına dikkat çekerek, "İnşaat sektörü 400’den fazla alt sektöre katkı sağlıyor. Bunu basit bir rakam olarak geçiştirmemek gerekir. Şu anda Türkiye’de gayri safi milli hasıla artıyorsa, bunda en büyük faktör inşaat sektörüdür. Türk müteahhitleri dünyaya örnek işler yapıyor. Sağlam adımlarla ilerliyorlar. Deprem sürecinde bu sektörün ne kadar hayati olduğunu hep birlikte gördük. Sektörün kendi içinde sağlam ve dürüst insanlarla yol alması gurur verici. Çok net ve çok güzel çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Tüzmen, komşu ülkelerin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Fakirleşmiş komşularla ticaret yapmak zorundayız" vurgusunu yaptı. Konuşmasında şunları aktardı: "Gaziantep Milletvekili ve Bakan olarak görev aldığımda, Gaziantep, komşu ülkelerle ticaretin merkezi olacak demiştik. Böyle bir iddia ile yola çıktık... 2002 ile 2007 arasında bunu başardık. Komşu ülkelerle ticaretin merkezi haline gelmiştik. Etrafımızdaki bütün komşularla ilişkilerimiz çok düzgündü. İhracatımız da sürekli artıyordu. Ancak, daha sonra komşu ülkelerle ilişkilerimiz bozuldu. Sonra farkına varıldı, düzeltmeye çalışılıyor ama gözden kaçan bir faktör var; Komşularımız, eski komşularımız değil. Eski ekonomik güçleri yok. Fakirleşmiş komşularla ticaret yapmak zorunda kalıyoruz. Suriye 5, Irak 4, İran 3 kat fakirleşti... Komşularınız zenginse siz de zengin olursunuz. Bizim bunlara dikkat ederek, komşularımızın zenginliğinin bizim zenginliğimiz olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım".
Bir basın mensubunun tekstil yatırımlarının yurt dışına kaymasına ilişkin sorusuna Tüzmen, mevcut döviz kuru nedeniyle üretimin zorluk yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İş dünyasının imkan nerede ise oraya gitmesi normaldir... Bizim mevcut döviz kuru ile tekstil ve konfeksiyon sektörünün hareket etmesi mümkün değildir. Dolar kuru şu anda 42 lira. Bence 55-60 lira olması lazım. O zaman dengeyi bulabilirsiniz. Yurt dışındaki işçi o şartlarda çalışıyor. Biz işçinin hakkından kesemeyiz. O zaman bunu dengelemenin tek yolu kuru yükseltmektir. Kuru yükseltince hemen enflasyon yükselecek diye bir şey yok. Bir süre sonra enflasyon da yerine oturur. Biz doğru kur politikası ile sanayicinin arkasında durmalı ve kitlelerin işsizlikle boğuşmasının önüne geçmeliyiz."
Tüzmen ayrıca sektördeki istihdam kaybına dikkat çekti: "Tekstil-konfeksiyon sektöründen 500 bin kişi çıkmış. Aileleriyle iki milyon kişi demektir." Sektörün uluslararası başarılarına örnek vererek, "Dubai metrosunu biz yapıyoruz. Katar’daki kütüphaneyi biz yapıyoruz. Nil’in üzerindeki en büyük köprü olan Sudan’daki köprüyü biz yaptık. 2 milyar dolarlık bir köprü" dedi ve müteahhitlik sektörünün geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.
Tüzmen, DAİMFED ile ilgili bilinmeyen bir başarıyı da paylaştı: "DAİMFED, koruyucu aile konusunda Türkiye’de üçüncü sırada. Başkan ve yönetimi çok mütevazi oldukları için çok da bilinmiyordu. Ama ben bunu burada açıklamak istedim. Bir STK olarak çok önemli görevler üstlendiklerini belirtmek istedim".
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
DEVLET ESKİ BAKANI VE 22. DÖNEM GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ KÜRŞAD TÜZMEN, DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE GAZİANTEP GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET ETTİ.