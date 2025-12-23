Kürşad Tüzmen'den 'Dolar 55-60 Lira Olmalı' Çağrısı — DAİMFED Yöneticileri GGC'yi Ziyaret Etti

Tüzmen: İnşaat sektörü ve etkileri

Eski Bakan Tüzmen, inşaat sektörünün ekonomik katkısına dikkat çekerek, "İnşaat sektörü 400’den fazla alt sektöre katkı sağlıyor. Bunu basit bir rakam olarak geçiştirmemek gerekir. Şu anda Türkiye’de gayri safi milli hasıla artıyorsa, bunda en büyük faktör inşaat sektörüdür. Türk müteahhitleri dünyaya örnek işler yapıyor. Sağlam adımlarla ilerliyorlar. Deprem sürecinde bu sektörün ne kadar hayati olduğunu hep birlikte gördük. Sektörün kendi içinde sağlam ve dürüst insanlarla yol alması gurur verici. Çok net ve çok güzel çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Komşularla ticaret: Yeni gerçekler

Tüzmen, komşu ülkelerin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Fakirleşmiş komşularla ticaret yapmak zorundayız" vurgusunu yaptı. Konuşmasında şunları aktardı: "Gaziantep Milletvekili ve Bakan olarak görev aldığımda, Gaziantep, komşu ülkelerle ticaretin merkezi olacak demiştik. Böyle bir iddia ile yola çıktık... 2002 ile 2007 arasında bunu başardık. Komşu ülkelerle ticaretin merkezi haline gelmiştik. Etrafımızdaki bütün komşularla ilişkilerimiz çok düzgündü. İhracatımız da sürekli artıyordu. Ancak, daha sonra komşu ülkelerle ilişkilerimiz bozuldu. Sonra farkına varıldı, düzeltmeye çalışılıyor ama gözden kaçan bir faktör var; Komşularımız, eski komşularımız değil. Eski ekonomik güçleri yok. Fakirleşmiş komşularla ticaret yapmak zorunda kalıyoruz. Suriye 5, Irak 4, İran 3 kat fakirleşti... Komşularınız zenginse siz de zengin olursunuz. Bizim bunlara dikkat ederek, komşularımızın zenginliğinin bizim zenginliğimiz olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım".

Döviz kuru ve tekstil sektörü

Bir basın mensubunun tekstil yatırımlarının yurt dışına kaymasına ilişkin sorusuna Tüzmen, mevcut döviz kuru nedeniyle üretimin zorluk yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İş dünyasının imkan nerede ise oraya gitmesi normaldir... Bizim mevcut döviz kuru ile tekstil ve konfeksiyon sektörünün hareket etmesi mümkün değildir. Dolar kuru şu anda 42 lira. Bence 55-60 lira olması lazım. O zaman dengeyi bulabilirsiniz. Yurt dışındaki işçi o şartlarda çalışıyor. Biz işçinin hakkından kesemeyiz. O zaman bunu dengelemenin tek yolu kuru yükseltmektir. Kuru yükseltince hemen enflasyon yükselecek diye bir şey yok. Bir süre sonra enflasyon da yerine oturur. Biz doğru kur politikası ile sanayicinin arkasında durmalı ve kitlelerin işsizlikle boğuşmasının önüne geçmeliyiz."

Tüzmen ayrıca sektördeki istihdam kaybına dikkat çekti: "Tekstil-konfeksiyon sektöründen 500 bin kişi çıkmış. Aileleriyle iki milyon kişi demektir." Sektörün uluslararası başarılarına örnek vererek, "Dubai metrosunu biz yapıyoruz. Katar’daki kütüphaneyi biz yapıyoruz. Nil’in üzerindeki en büyük köprü olan Sudan’daki köprüyü biz yaptık. 2 milyar dolarlık bir köprü" dedi ve müteahhitlik sektörünün geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

DAİMFED’in toplumsal katkısı

Tüzmen, DAİMFED ile ilgili bilinmeyen bir başarıyı da paylaştı: "DAİMFED, koruyucu aile konusunda Türkiye’de üçüncü sırada. Başkan ve yönetimi çok mütevazi oldukları için çok da bilinmiyordu. Ama ben bunu burada açıklamak istedim. Bir STK olarak çok önemli görevler üstlendiklerini belirtmek istedim".

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

