Kurutma makinesi satışlarını durduracak yöntem! Çamaşırları makinesiz 5 dakikada kupkuru yapıyor

Kış aylarında çamaşırların kurutulması zaman alır. Soğuk hava ve yağmur küf ve nem oluşumuna neden olabilir, bu da çamaşırların kurumasını yavaşlatır. Japon kültürünün geleneklerine dayanarak çamaşır kurutmak için bir yöntem hazırladık.

Disiplin ve düzeni bünyesinde barındıran bir toplum olarak Japonların çamaşır kurutmadaki tekniği oldukça basit ama etkilidir. Bu bilgiler sayesinde çamaşırlarınızı kış aylarında bile hızlı bir şekilde kurutabilirsiniz. Japonlar çamaşırlarını paketlerken bu altı adımı uyguluyorlar:

1. Giysileri önceden ayırma

Başlamadan önce giysilerinizi bedenine ve ağırlığına göre sıralayın. Hacimli olanlar hafif ve hassas eşyalardan ayırın.

2. Çamaşırlığa stratejik yerleştirme

Kot pantolon, havlu gibi ağır hacme sahip eşyaları kurutucunun sonuna yerleştirin. Bu stabilite durumunu arttırır.





3. Daha küçük ve daha ince kumaşlar

İç çamaşırı, gömlek gibi hafif ve narin kıyafetleri ortaya yerleştirin. Bu, çevredeki havanın yükünü eşitler.

4. Hava akışı düzeninin ayarlanması

Her giysinin arasında boşluk bırakmaya çalışın. Bu, liflerin etrafında olan hava dolaşımını iyileştirir, kurutmayı da hızlandırır. Yeterli derecede havalandırmayı sağlayabilmek adına kurutucuya aşırı çamaşır yüklemekten mümkün olduğu kadar kaçının.

5. Çamaşır yönü

Mümkünse kurutma rafını, havanın doğal olarak akmasına izin verecek bir yöne (örneğin pencere yakınına) yönlendirin.

6. Belirli kıyafetler için askılar kullanın

Gömlekler, elbiseler ve diğer kırışmaya yatkın giysiler için askılar kullanın. Bu, şeklini koruyacağı ve daha az ütü gerektireceği anlamına gelir.

"Pencereden uzak tutun"

Kışın çamaşırları kolaylıkla kurutmak için iç mekanda saç kurutma makinesi veya radyatör gibi bir ısı kaynağının kullanılması daha etkili olabilir. Ancak enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yöntem istiyorsanız odayı sık sık havalandırarak nemi arttırabilir ve çamaşırların doğal şekilde kurumasını teşvik edebilirsiniz. Çamaşırlarınızı asmak için uygun er bulmak da önemlidir. Isı kaynaklarının yakınına veya pencere çerçeveleri gibi soğuk alanlardan uzağa kurulmalıdır. Eğer çamaşırlarınızı kapalı alanda kurutma seçeneğiniz yoksa çamaşırlarınızı dışarıya asmak güneşi ve rüzgarı yakalayıp daha hızlı kurumasını sağlayacaktır.

Kot pantolonu kurutmanın en hızlı yolu nedir?

Kot pantolonunuzu olabildiğince çabuk kurutmak için öncelikle makinede kurutmak yerine doğal ortam tercih edin. Pantolonunuzu ters çevirip güneş görmeyen, gölge bir yerde kurutun. Pantolonu iyi havalandırılan bir alana asın veya kuruması için düz bir yüzeye yerleştirin. Pantolonunuzu düzgün bir şekilde esnetmek ve asmak, kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olacaktır. Hava koşulları iyiyse pantolonunuzu dışarıya asarak rüzgara maruz bırakabilir ve çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca fazla suyu sıkarak veya pantolonu asmadan önce bir havluyla kısa süre kurutarak da işlemi hızlandırabilirsiniz.