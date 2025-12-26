DOLAR
Kuşadası 2025'te İyi Sezon, KUTO: Karlılıklar Beklenen Seviyede Değil

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan: Kuşadası 2025'te iyi sezon geçirdi; karlılıklar beklenen seviyeye ulaşmadı. Maliyet artışları, döviz kuru ve enflasyon etkili oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:37
Kuşadası 2025'te İyi Sezon, KUTO: Karlılıklar Beklenen Seviyede Değil

Kuşadası 2025 Değerlendirmesi: Sezon İyi Geçti, Karlılıklar Yetersiz

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2025 yılını değerlendirerek sektörün performansını ve karşılaşılan zorlukları paylaştı.

Sezon Değerlendirmesi

Akdoğan, ilçenin turizme dayalı ekonomisini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kuşadası 2025 yılında iyi bir sezon geçirdi, ancak işletme karlılıkları bakımından beklenen rakamlara ulaşılamadı."

Başkan bunun en önemli nedenlerini şöyle açıkladı: "Bunun en önemli nedeni maliyetlerdeki artışlar, döviz girdisi çok olan ilçemizde döviz kurunun düşük kalması ve enflasyonist ortam oldu". Bu faktörlerin, işletmelerin gelirlerini sınırladığına dikkat çekti.

Kruvaziyerde rekor kırdık ifadelerini kullanan Akdoğan, 2026 için artış beklentisinin sürdüğünü belirtti.

Kurum Çalışmaları ve Destekler

Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası'nın üye ilişkilerine ve bölge ekonomisine katkılarına değindi: "Biz üyeleriyle güçlü bağ kuran bir meslek örgütüyüz. Kanunun öngördüğü görevlerimizin yanında, bölge ekonomimize katkı sağlamaya 2025 yılında da devam ettik."

Üyelerin öncelikli taleplerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Akdoğan, talepler doğrultusunda 2025 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde "Nefes Kredisi"nin yeniden hayata geçirildiğini ve kredi ihtiyacı olan üyelerin uygun şartlarda krediye ulaştığını aktardı.

Ayrıca Akdoğan, ilçenin tanıtımı ve sürdürülebilir kalkınmasında uzun yıllardır aktif rol aldıklarını; "Kuşadası Güvercin" isimli sosyal medya sayfalarında 12 aya yayılmış tanıtım çalışmaları yürüttüklerini ve yatırımların devam ettiğini söyledi. Odanın sunduğu sertifikalı ve sertifikasız eğitimlerin 2026 yılında da devam edeceğini vurguladı.

2026 Beklentileri ve Kapanış

Akdoğan, geleceğe yönelik temkinli umutlarını şu sözlerle özetledi: "2026 Yılına olumlu ve umutlu bir bakışla giriyoruz, ancak yükselen işletme maliyetleri, enflasyon baskısı ve uluslararası rekabet gibi faktörler, turizm sektörü üzerinde hala önemli bir baskı oluşturuyor."

Son olarak Başkan, 2026 yılının dünyada ve Türkiye'de 2025'ten daha iyi geçmesini; ülke ve Kuşadası için sağlık, bolluk, bereket, barış ve umut dolu günler getirmesini dileyerek tüm üyelerinin ve Kuşadası halkının yeni yılını kutladı.

KUTO BAŞKANI SERDAR AKDOĞAN'DAN 2025 DEĞERLENDİRMESİ: "SEZON İYİ GEÇTİ, KARLILIKLAR BEKLENEN...

KUTO BAŞKANI SERDAR AKDOĞAN’DAN 2025 DEĞERLENDİRMESİ: “SEZON İYİ GEÇTİ, KARLILIKLAR BEKLENEN SEVİYEYE ULAŞMADI”

