DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde Yılbaşı Coşkusu: Alaplı'da Duygulu Kutlama

Özel Kuzey Bakım Merkezi, Fiskomar Düğün Salonu'nda düzenlenen yılbaşı etkinliğinde müzik, dans ve Noel Baba sürpriziyle engelli sakinlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:24
Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde Yılbaşı Coşkusu: Alaplı'da Duygulu Kutlama

Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde yılbaşı coşkusu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren Özel Kuzey Bakım Merkezi, yılbaşı etkinliğini büyük bir coşkuyla kutladı. Fiskomar Düğün Salonu'nda düzenlenen program, müzikli eğlenceler, dans gösterileri ve sürpriz etkinliklerle renklendi.

Program detayları

Etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar ve dans gösterileri, katılımcılara neşeli anlar yaşattı. Organizasyonda hazırlanan sürprizler ve interaktif performanslar, günün atmosferini coşkulu kıldı.

Programun en dikkat çekici anlarından biri, Noel Baba eşliğinde kurum sakinlerine hediyelerin dağıtılması oldu. Hediyeleri alan katılımcıların yüzündeki mutluluk, etkinliğin en anlamlı görüntülerinden birini oluşturdu.

Birlik ve duygusallık

Müzik ve dansla dolu program, engelli bireyler için unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinlik boyunca yaşanan sevinç dolu anlar, izleyicilerde de duygusal karşılık buldu. Organizasyonda sıkça vurgulanan "Biz burada bir aileyiz" sözü, etkinliğin ruhunu özetledi.

Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı kutlaması, sevgi ve neşenin ön planda olduğu, katılımcıların hafızalarında yer eden anlamlı bir gün olarak kayıtlara geçti.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL KUZEY BAKIM MERKEZİ...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL KUZEY BAKIM MERKEZİ TARAFINDAN YILBAŞI ETKİNLİĞİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. FİSKOMAR DÜĞÜN SALONU’NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA MÜZİKLİ EĞLENCELER, DANS GÖSTERİLERİ VE SÜRPRİZ ETKİNLİKLER YER ALDI.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL KUZEY BAKIM MERKEZİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım Hanımeli Konağı hizmete açıldı
2
Muş’ta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı
3
Büyük Tekke Köyü Camisi'nde Tadilat Sonrası İlk Cuma Namazı
4
Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde Yılbaşı Coşkusu: Alaplı'da Duygulu Kutlama
5
Alaplı'da Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı
6
Alaplı'da TOKİ Şantiyesi ve Yeni Emniyet Binası İncelemesi
7
Engelsiz Kafe'de Yeni Yıla 'Merhaba' — Muratpaşa'da Dayanışma

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı