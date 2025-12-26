Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde Yılbaşı Coşkusu: Alaplı'da Duygulu Kutlama

Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde yılbaşı coşkusu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren Özel Kuzey Bakım Merkezi, yılbaşı etkinliğini büyük bir coşkuyla kutladı. Fiskomar Düğün Salonu'nda düzenlenen program, müzikli eğlenceler, dans gösterileri ve sürpriz etkinliklerle renklendi.

Program detayları

Etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar ve dans gösterileri, katılımcılara neşeli anlar yaşattı. Organizasyonda hazırlanan sürprizler ve interaktif performanslar, günün atmosferini coşkulu kıldı.

Programun en dikkat çekici anlarından biri, Noel Baba eşliğinde kurum sakinlerine hediyelerin dağıtılması oldu. Hediyeleri alan katılımcıların yüzündeki mutluluk, etkinliğin en anlamlı görüntülerinden birini oluşturdu.

Birlik ve duygusallık

Müzik ve dansla dolu program, engelli bireyler için unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinlik boyunca yaşanan sevinç dolu anlar, izleyicilerde de duygusal karşılık buldu. Organizasyonda sıkça vurgulanan "Biz burada bir aileyiz" sözü, etkinliğin ruhunu özetledi.

Özel Kuzey Bakım Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı kutlaması, sevgi ve neşenin ön planda olduğu, katılımcıların hafızalarında yer eden anlamlı bir gün olarak kayıtlara geçti.

