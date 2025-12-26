Engelsiz Kafe'de Yeni Yıla 'Merhaba' — Muratpaşa'da Dayanışma

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte yeni yılı özel bir etkinlikle karşıladı.

Etkinlik amacı

Etkinlik, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve ailelerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Belediye temsilcisinden mesaj

Etkinliğe katılan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Canan Keleş, dayanışmanın ve sevginin önemine vurgu yaptı. Konuşmasında:

"Bugün burada sevginin, dayanışmanın engel tanımadığını bir kez daha hep bir arada ispatlıyoruz. Özel çocuklarımızın sevgisi, ailelerimizin sabrı ve umudu, Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın da önderliğinde bizlere daha merhametli, daha dayanışmacı, daha aydınlık bir gelecek için umut veriyor, güç veriyor. Bu vesileyle yeni yılın sizlere sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, her bir evladımızın daha erişilebilir ve daha eşit yarınlarda yaşamasını umut ediyoruz. Dayanışmanız için, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum"

Engelsiz Kafe yeni yıl etkinliğiyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatırken, toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi sürdürüyor.

