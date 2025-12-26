DOLAR
Muş’ta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yılbaşı öncesi il genelinde gıda denetimlerini yoğunlaştırdı; hijyen, muhafaza ve mevzuat denetimleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:36
Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelinde denetimleri sıklaştırdı. Resmi gıda kontrolörleri, gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde aralıksız inceleme yapıyor.

Denetim kapsamı

Yılbaşı döneminde tüketimi artan ürünlerin başta olduğu denetimlerde; içecek, kuruyemiş, beyaz et ve kırmızı et satışı yapan işletmeler ile şekerleme, pastane ve benzeri gıda işletmeleri kontrol ediliyor. Ürünlerin hijyen, muhafaza ve satış şartları ile mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Amaç ve uyarılar

İl Müdür Yardımcısı Muhammed Şen, denetimlere ilişkin, "Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliği amacıyla yılbaşı sürecinde denetimlerimiz artırılarak devam edecektir. Tüketicilerimizin sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya en hızlı şekilde ulaşması sağlanacaktır" dedi.

Şen, vatandaşların gıda güvenliği konusunda duyarlı olmasının önemine dikkat çekerek, karşılaşılan ihlallerin Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesinin hızlı müdahale için büyük önem taşıdığını vurguladı. İl Müdürlüğü ekiplerinin yeni yıl öncesinde denetimlerini hız kesmeden sürdüreceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

