Büyük Tekke Köyü Camisi'nde Tadilat Sonrası İlk Cuma Namazı

Büyük Tekke Köyü camisinde tadilat ve restorasyon sonrası ilk cuma namazı, Kaymakam Selçuk Köksal ve İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Yılmaz ile kılındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:27
Yetkililer cami ve çevresinde inceleme yaptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyünde, tadilat ve restorasyon çalışmaları tamamlanan köy camisinde ilk cuma namazı eda edildi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ile İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Yılmaz köyü ziyaret ederek cami çevresinde ve imam evi çevresinde incelemelerde bulundu. Heyetin ziyaretinde, imam evi çevresinde meydana gelen heyelan konusu da değerlendirildi.

Tadilat ve nakış çalışmaları tamamlanan camide yapılan incelemelerin ardından heyet ve vatandaşlar birlikte cuma namazını kıldı.

Program, cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

