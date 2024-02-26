Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI: KPSS ŞARTSIZ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR



Kütahya Belediyesi, KPSS şartı olmadan işçi ve personel alımı yapacak. İlkokul mezunu olan adaylar başvurularını bugün yapabilirler. Başvuruların sona ereceği tarih ise 2 gün sonrasıdır.





KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI:

Genel Şartlar:

Kütahya Belediyesi, kamu şirketi Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş bünyesine, en az ilkokul mezunu adaylar arasından işçi ve personel alımı yapacak. Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama ve belirli suçlardan hüküm giymeme gibi genel şartlar aranmaktadır.

Askerlik Durumu:

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak gerekmektedir.

KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞÇİ VE PERSONEL ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Kütahya Belediyesi, temizlik görevlisi, beden işçisi ve eski hükümlü-bedel işçisi kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. Toplamda 174 kişiye iş imkanı sağlanacak.

KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞÇİ VE PERSONEL ALIM SON BAŞVURU TARİHİ:

Başvuruların bugün başladığı ve 2 gün sonra sona ereceği belirtilmektedir.