Kütahya'da '5000 Yıllık Toprağın Serüveni' Sergisi Açıldı

Kütahya'da Tarihi Sergi Açılışı

Kütahya, "Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi çerçevesinde düzenlenen "5000 Yıllık Toprağın Serüveni" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği'nin desteğiyle, Kütahya Müze Müdürlüğü iş birliğinde Özel Gülsüm Güral Müzesi'nde açıldı.

Açılış Töreninde Vurgu

Kütahya Valisi Musa Işın, serginin açılışında yaptığı konuşmada müzelerin toplumsal hafızadaki önemine değindi. Müze kültürü ile ilgili olarak şunları belirtti:

"Milletlerin hafızası iki şeyle korunmaktadır. Bunlardan birisi yazılı metinler diğeri ise görsel olarak müzelerdir. Batı toplumlarına gittiğimiz zaman en muhteşem binaların müzeler olduğunu görürsünüz. Ülkemizde de müzecilik çalışmaları son zamanlarda ciddi anlamda ilerleme kaydediyor."

Güral Ailesinin Katkıları

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de sergi ile ilgili olarak, aile olarak kurdukları koleksiyonu paylaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sürmeli, serginin özgünlüğüne vurgu yaparak; "Bu kadar müze arasından seçilmek ve sergilenen eserlerin bugün ilk kez izleyici karşısına çıkmış olması bizler için de son derece heyecan verici" dedi.

Sergiyi Kaçırmayın!

Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, sergi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Açılış töreninin ardından, topraktan yapılmış ve ilk kez sergilenen 10 tarihi eser, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sergi, 2 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kütahya'da, "Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "5000 Yıllık Toprağın Serüveni" temalı sergi açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (fotoğrafta), açılışta konuşma yaptı.

Kütahya'da, "Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "5000 Yıllık Toprağın Serüveni" temalı sergi açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (fotoğrafta), açılışta konuşma yaptı.