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Kütahya'da 'Ordu Millet El Ele' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'da Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. yıl dönümü kutlamalarında 'Ordu millet el ele' konseri yapıldı, yoğun ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:27
Kütahya'da 'Ordu Millet El Ele' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'da Coşku Dolu 'Ordu Millet El Ele' Konseri

Kütahya'da, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Ordu millet el ele' konseri, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konsere olan ilgi oldukça yoğundu. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu, seslendirdiği eserlerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sonrası, Vali Musa Işın, bando ekibine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin asker ile halk arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca, Işın, bando personeline günün anısına hediye takdim etti.

Etkinliğe Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya'da, Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay...

Kütahya'da, Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından "Ordu millet el ele" konseri düzenlendi.

Kütahya'da, Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay...

Kütahya'da, Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından "Ordu millet el ele" konseri düzenlendi.

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