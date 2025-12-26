Kütahya Valisi Musa Işın’dan Geri Gönderme Merkezi’ne Denetim

Kütahya Valisi Musa Işın’den Geri Gönderme Merkezi’ne Denetim

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işleyişi yerinde inceledi ve yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Denetimde Sunulan Bilgiler

Denetim sırasında Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir hazır bulundu. Demir, kurumun mevcut durumu, faaliyet alanları ve devam eden işlemler hakkında Vali Musa Işın’a kapsamlı bilgi aktardı.

Vali Işın’ın Değerlendirmesi

Vali Musa Işın, göç yönetiminin insan onurunu esas alan, hukuka uygun ve kamu düzenini gözeten bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Denetimde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin göç politikaları çerçevesinde geri gönderme merkezlerimizde yürütülen tüm işlemler, hem insan hakları hem de mevzuat hassasiyeti gözetilerek titizlikle gerçekleştirilmektedir. Kurumlarımızın koordinasyon içinde, düzenli ve etkin bir şekilde çalışması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesini istiyoruz"

Vali Işın, denetimin amacının hem hizmet standartlarını değerlendirmek hem de kurumlar arası koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

