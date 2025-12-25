DOLAR
KUTSO Yönetim Kurulu'ndan Kütahya OSB'de Aydın El Sanatları Fabrikası Ziyareti

KUTSO Yönetim Kurulu, Kütahya OSB’de Aydın El Sanatları Fabrikasını ziyaret ederek üretimi yerinde inceledi ve sanayi-ticaret iş birliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:51
KUTSO Yönetim Kurulu'ndan Kütahya OSB'de Aydın El Sanatları Fabrikası Ziyareti

KUTSO Yönetim Kurulu, Aydın El Sanatları Fabrikasını Yerinde İnceledi

Ziyarette üretim süreçleri ve iş birliği vurgulandı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aydın El Sanatları Fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarete; Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer ve Ali Alper Olgun ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katılarak heyete eşlik etti.

Fabrika sahibi Fatih Aydın, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini fabrikada gezdirip üretim süreçleri, istihdam yapısı ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi. Heyet, el emeği ve geleneksel üretim anlayışını modern üretim teknikleriyle buluşturan fabrikanın çalışmalarını ilgiyle inceledi.

Ziyarette, Kütahya sanayisinin gelişimine katkı sağlayan yatırımların yerinde görülmesinin, sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin ve sanayi-ticaret ilişkilerinin pekiştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

KUTSO YÖNETİM KURULU’NDAN KÜTAHYA OSB YATIRIMCISINA ZİYARET

KUTSO YÖNETİM KURULU’NDAN KÜTAHYA OSB YATIRIMCISINA ZİYARET

KUTSO YÖNETİM KURULU’NDAN KÜTAHYA OSB YATIRIMCISINA ZİYARET

