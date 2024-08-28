La Tomatina Festivali: 120 Ton Domatesle Eğlence Dolu Bir Gün

İspanya'nın Ünlü La Tomatina Festivali

İspanya’nın doğusundaki Valensiya bölgesinin sevimli kasabası Bunol, bu yıl 77. kez kapılarını La Tomatina festivaline açtı. Eğlencenin ve renkli anların yaşandığı festivalde yaklaşık 120 ton domates kullanıldı.

Domates Savaşının Renkleri

Her yıl ağustos ayının son çarşambası düzenlenen bu gelenek, kasaba sokaklarını kırmızıya boyadı. Domateslerin 7 farklı kamyonla kasaba merkezine taşınmasının ardından yerel halk ve turistler, birbirlerine domates atarak keyifli anlar yaşadı. 22 bin kişinin katıldığı festivalde, VIP biletler 500 avrodan satışa sunuldu. Katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren domates savaşında sulu ve eğlenceli anlar yaşadı. Güvenlik nedeniyle, katılımcıların yanlarında kesici alet bulundurmalarına izin verilmedi.

Tarihçesi ve Başlangıcı

La Tomatina'nın nasıl başladığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak, 1945 yılında bir tartışma sırasında komşuların birbirlerine sebze atması, bu geleneğin ilk adımı olarak kabul ediliyor. 1950'lerin başında yasaklanmış olsa da halk, 1957'de domates cenazesi adlı bir protesto düzenleyerek festivalin yeniden başlamasını sağlamıştır.

2002 yılında İspanya'nın Turizm Bakanlığı tarafından uluslararası turistik değer olarak ilan edilen La Tomatina, her yıl hem yerli hem de yabancı turistleri bir araya getirerek unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor.