Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

Limonun Enseye Sürülmesinin Şaşırtıcı Faydaları

Limon, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olarak pek çok alanda kullanılıyor. Limon, C vitamini bakımından zengin bir besin olarak biliniyor. Limon, yemeklerde, çorbalarda veya salatalarda sıklıkla tercih ediliyor. Aromaterapide de sıkça kullanılan limon, çeşitli ağrıların dinmesinde doğal bir ağrı kesici olarak bir görev üstleniyor. Limonun enseye ve alına sürülmesinin ise hem cilde hem de zihne faydalı etkileri var. İşte enseye limon sürmenin güçlü etkileri…

LİMONUN ENSEYE SÜRÜLMESİNİN CİLDE FAYDALARI

Limonun enseye ve alına sürülmesinin cilde faydalı etkileri vardır. Limon, içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde cilde canlılık ve parlaklık katar. Limonun doğal asit içeriği, cildin pH dengesini düzenler, gözenekleri temizler, siyah nokta ve sivilce oluşumunu önler. Limonun antioksidan özelliği, cildin yaşlanma belirtilerine karşı korunmasına yardımcı olur.

LİMONUN ENSEYE SÜRÜLMESİNİN ZİHNE FAYDALARI





Limonun enseye ve alına sürülmesinin zihne faydalı etkileri vardır. Limonun hoş kokusu, stresi azaltır, zihni rahatlatır, ruh halini iyileştirir. Limonun uyarıcı özelliği, zihinsel canlılık sağlar, odaklanmayı ve hafızayı güçlendirir. Limonun antiseptik özelliği, baş ağrısı, migren, sinüzit gibi rahatsızlıkları hafifletir, enfeksiyonlara karşı korur.

LİMONUN ENSEYE SÜRÜLMESİ NASIL YAPILIR?

Limonun enseye ve alına sürülmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

Bir dilim limonu iyice ezerek macun kıvamına getirin.

Ağrıyan veya rahatsızlık hissettiğiniz bölgeye limonlu macunu sürün.

15-20 dakika bekleyin ve sonra ılık su ile yıkayın.

Bu işlemi günde bir veya iki kez tekrarlayabilirsiniz.

LİMONUN ENSEYE SÜRÜLMESİNİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Limonun enseye ve alına sürülmesinin bazı yan etkileri olabilir. Bunlar şunlardır:

Limon, cildi güneş ışığına karşı hassaslaştırabilir. Bu nedenle limon sürdükten sonra güneşe çıkmamak veya güneş koruyucu kullanmak gerekir.

Limon, ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle limon sürmeden önce küçük bir bölgede test etmek gerekir.

Limon, ciltte kuruluk, kızarıklık, yanma, kaşıntı gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle limon sürdükten sonra nemlendirici kullanmak gerekir.